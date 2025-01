Zayn Malik y Louis Tomlinson causan furor al reaparecer juntos tras enemistad

Zayn Malik y Louis Tomlinson,

un reencuentro que nadie esperaba

Tras su separación en 2015, los ex integrantes de One Direction iniciaron sus carreras en solitario y dejaron de aparecer juntos. Sin embargo, esta semana, el “Stairway to the Sky Tour” fue el marco de un momento inolvidable para los fans de la banda: el cantante británico Zayn Malik hizo una pausa en el segundo concierto de su tour en Los Ángeles para agradecer la presencia de Louis Tomlinson.

"Esta noche es algo especial. Un viejo amigo mío está aquí apoyándome esta noche"

Malik fue bastante cauteloso al mencionar que no revelaría dónde se encontraba de manera exacta para darle suficiente privacidad y que disfrutara del concierto en el Shrine Expo Hall.