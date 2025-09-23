James Van Der Beek reaparece en el reencuentro de “Dawson’s Creek” tras su diagnóstico de cáncer

Durante la cita, los actores leyeron el guion del primer episodio de la serie ante una audiencia que compró boletos para poder ver de cerca a los actores que dieron vida a personajes como Dawson, Pacey, Joey y Jen.

La reunión se realizó a 27 años del estreno de la serie. (Getty Images)

Para ocupar su lugar, James invitó al compositor y actor Lin-Manuel Miranda, quien fue el encargado de leer los diálogos del personaje principal, Dawson. De igual manera, la esposa de James, Kimberly Van Der Beek y sus hijos estuvieron presentes en el evento e incluso subieron al escenario a cantar, junto al resto de actores, I Don’t want to wait de Paula Cole, cuyo coro fue el tema de la serie.

Lin-Manuel Miranda fue el encargado de dar vida a Dawson. (Getty Images)

El diagnóstico de James Van Der Beek

En 2024, el actor hizo público su diagnóstico de cáncer de colon en etapa 3 y se mostró sorprendido ya que creía ser una persona saludable y sin antecedentes familiares de dicha enfermedad.

Desde entonces, James se ha convertido en un portavoz de aquellas personas que sufren esta enfermedad, principalmente jóvenes. El actor mantiene una actitud positiva y busca educar sobre su diagnóstico.

James Van Der Deek junto a su esposa, Kimberly Van Der Beek. (Getty Images)

El reencuentro de Dawson’s Creek no solo buscó emocionar y reconectar con los fans de la serie que se volvió famosa por tener el primer beso gay en una serie, su principal propósito fue concientizar sobre la enfermedad que afecta al actor principal de la serie, así como reunir fondos para la organización Fuck Cancer.