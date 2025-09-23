La actriz Michelle Williams, quien dio vida al personaje Jen Lindley, organizó una lectura del capítulo piloto de Dawson's Creek con el propósito de recaudar fondos para la fundación, Fuck Cancer, que lucha contra la enfermedad que afecta al protagonista, James Van Der Beek, quien fue diagnosticado con cáncer de colon en 2024.
James Van Der Beek reaparece en el reencuentro de “Dawson’s Creek” tras su diagnóstico de cáncer
Cuando se anunció el reencuentro de los actores de la serie Dawson's Creek, los fanáticos compraron rápidamente boletos para asistir al evento; sin embargo, se desilusionaron cuando James declaró que no podría asistir debido a problemas de salud relacionados a un virus estomacal.
No obstante, cuando inició el evento, los asistentes fueron sorprendidos con un video del actor que fue proyectado y en el que mencionó cuánto había esperado esa noche desde que Michelle Williams le propuso la idea. El actor también agradeció a los asistentes por “ser los mejores fans del mundo” y cerró con las siguientes palabras:
“Es una gran lección de humildad ver todo lo que hicieron esta noche y solo quiero darles las gracias a todos los presentes.”
El reencuentro de Dawson’s Creek
En el Richard Rodgers Theater de Broadway, los actores Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps se reunieron a 27 años del estreno de la serie para reunir fondos contra el cáncer.
Durante la cita, los actores leyeron el guion del primer episodio de la serie ante una audiencia que compró boletos para poder ver de cerca a los actores que dieron vida a personajes como Dawson, Pacey, Joey y Jen.
Para ocupar su lugar, James invitó al compositor y actor Lin-Manuel Miranda, quien fue el encargado de leer los diálogos del personaje principal, Dawson. De igual manera, la esposa de James, Kimberly Van Der Beek y sus hijos estuvieron presentes en el evento e incluso subieron al escenario a cantar, junto al resto de actores, I Don’t want to wait de Paula Cole, cuyo coro fue el tema de la serie.
El diagnóstico de James Van Der Beek
En 2024, el actor hizo público su diagnóstico de cáncer de colon en etapa 3 y se mostró sorprendido ya que creía ser una persona saludable y sin antecedentes familiares de dicha enfermedad.
Desde entonces, James se ha convertido en un portavoz de aquellas personas que sufren esta enfermedad, principalmente jóvenes. El actor mantiene una actitud positiva y busca educar sobre su diagnóstico.
El reencuentro de Dawson’s Creek no solo buscó emocionar y reconectar con los fans de la serie que se volvió famosa por tener el primer beso gay en una serie, su principal propósito fue concientizar sobre la enfermedad que afecta al actor principal de la serie, así como reunir fondos para la organización Fuck Cancer.