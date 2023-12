Macaulay Culkin y Brenda Song levantan sospechas de una boda secreta

Macaulay Culkin y Brenda Song desatan rumores de que se casaron

Además, Macaulay Culkin abrazó a Brenda Song por detrás y besó su cabeza mientras ella sonreía y sostenía su brazo, dando un vistazo a ambos anillos.

Cuando la pareja asistió a la ceremonia en el Paseo de la Fama donde el actor recibió su estrella a principios de este mes, Song llevaba los mismos anillos en su dedo anular izquierdo.

Macaulay Culkin y Brenda Song (Getty Images)

El actor de Mi pobre angelito agradeció a su compañera en su discurso, llamándola “absolutamente todo” para él.

“Eres mi campeona”, dijo Culkin efusivamente mientras Song lloraba. “Hoy eres la única persona más feliz por mí que yo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito. Me has dado una familia”.