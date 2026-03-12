Katy Perry pierde batalla legal en Australia por el uso de su nombre

La diseñadora australiana Katie Perry ganó finalmente la larga batalla legal por el uso de su nombre comercial frente a la cantanteKaty Perry, tras casi 17 años de disputa judicial en Australia.
En una decisión mayoritaria emitida el miércoles 11 de marzo, el Tribunal Superior de Australia determinó que la marca registrada de la diseñadora no viola las leyes de propiedad intelectual ni genera confusión con la estrella del pop, sin importar que la artista ya fuera famosa cuando el nombre fue registrado.
Katy Perry pierde batalla legal en Australia por el uso del nombre Katie Perry
De acuerdo con la sentencia, la diseñadora, cuyo nombre de nacimiento es Katie Perry, solicitó registrar ese nombre como marca comercial en abril de 2007 para su marca de ropa en Sídney, en un momento en el que aún no tenía conocimiento de la cantante estadounidense Katy Perry.
Meses después, en septiembre de 2008, presentó formalmente la solicitud para comercializar prendas bajo la etiqueta Katie Perry, poco después de que la artista lanzara su exitoso sencillo “I Kissed a Girl”, tema que impulsó su fama a nivel internacional.
Ese mismo año, mientras la cantante, cuyo nombre real es Katheryn Hudson, comenzaba a consolidar su presencia global, su equipo abrió una tienda en línea para vender mercancía con la marca Katy Perry en distintos mercados del mundo.
"Estoy increíblemente orgullosa del negocio que he construido aquí en Australia y profundamente agradecida por el apoyo que he recibido en el camino. Esto parece una victoria no sólo para mí sino para los pequeños negocios de todo el mundo", escribió en su cuenta de Instagram. "Para mí, el foco ahora es simplemente volver a lo que me gusta hacer. Diseñando ropa y apoyando la fabricación australiana. Ha sido un largo camino, pero estoy emocionado por seguir adelante", agregó.
¿Cómo comenzó el conflicto entre Katy Perry y la diseñadora Katie Perry?
El conflicto comenzó en mayo de 2009, cuando la cantante Katy Perry presentó una denuncia formal al registro de la marca Katie Perry y envió varias cartas de cese y desistimiento a la diseñadora australiana.
Según documentos citados en el caso, el entonces mánager de la artista, Steven Jensen, aseguró en un correo electrónico que el equipo de la cantante no había intentado impedir que la diseñadora utilizara su propio nombre para su negocio.
A pesar de la disputa, la marca “Katie Perry” fue registrada oficialmente en Australia en julio de 2009 y comenzó a utilizarse para una línea de moda. Por otro lado, la marca Katy Perry asociada a la cantante, que inicialmente no incluía ropa, fue registrada en el país hasta noviembre de 2011.
Casi una década después, la diseñadora llevó el caso ante un tribunal federal al argumentar que la venta de mercancía con el nombre de la artista durante la gira Prismatic World Tour violaba su marca registrada.
En 2023, un tribunal federal falló inicialmente a favor de la diseñadora y determinó que una empresa vinculada a la cantante había infringido la marca al vender prendas de vestir durante esa gira en Australia. Con la reciente decisión del Tribunal Superior, el caso quedó finalmente resuelto y los gastos del proceso legal serán asumidos por la cantante, según órdenes del tribunal.