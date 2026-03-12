Katy Perry pierde batalla legal en Australia por el uso de su nombre

Katy Perry pierde batalla legal en Australia por el uso del nombre Katie Perry

De acuerdo con la sentencia, la diseñadora, cuyo nombre de nacimiento es Katie Perry, solicitó registrar ese nombre como marca comercial en abril de 2007 para su marca de ropa en Sídney, en un momento en el que aún no tenía conocimiento de la cantante estadounidense Katy Perry .

Katy Perry (Getty Images)

Meses después, en septiembre de 2008, presentó formalmente la solicitud para comercializar prendas bajo la etiqueta Katie Perry, poco después de que la artista lanzara su exitoso sencillo “I Kissed a Girl”, tema que impulsó su fama a nivel internacional.

Ese mismo año, mientras la cantante, cuyo nombre real es Katheryn Hudson, comenzaba a consolidar su presencia global, su equipo abrió una tienda en línea para vender mercancía con la marca Katy Perry en distintos mercados del mundo.

"Estoy increíblemente orgullosa del negocio que he construido aquí en Australia y profundamente agradecida por el apoyo que he recibido en el camino. Esto parece una victoria no sólo para mí sino para los pequeños negocios de todo el mundo", escribió en su cuenta de Instagram. "Para mí, el foco ahora es simplemente volver a lo que me gusta hacer. Diseñando ropa y apoyando la fabricación australiana. Ha sido un largo camino, pero estoy emocionado por seguir adelante", agregó.