Daniela Castro denuncia amenazas contra su hija Alexa

La actriz mexicana Daniela Castrocompartió en redes sociales una experiencia preocupante que vivió su hija Alexa con el objetivo de alertar a otros padres sobre los riesgos de las amenazas y hostigamientos cibernéticos.
Según relató, la joven fue víctima de un grupo de personas que la acosaron vía telefónica, generando gran angustia en la familia.
Hija de Daniela Castro recibe amenazas telefónicas
Daniela Castro explicó que todo comenzó cuando su hija, Alexa Castro, recibió la llamada de un número desconocido y, al contestar, fue víctima de insultos y amenazas. Incluso, las personas que estaban del otro lado del teléfono aseguraron haberla visto recientemente en un centro comercial, lo que generó gran angustia en la familia.
“Le dijeron groserías, amenazas, que la habían visto en el centro comercial. Imagínense el susto”, explicó la actriz. La situación se volvió aún más alarmante cuando descubrieron que no se trataba de una sola persona, sino de un grupo de alrededor de 28 individuos que participaban en el hostigamiento.
De acuerdo con la actriz, su esposo decidió intervenir y contestó el teléfono, lo que permitió detener momentáneamente las agresiones. La actriz confesó que en ese momento estaba demasiado alterada para responder. “Yo creo que me meto al teléfono y los muerdo o los ahorco”, expresó.
Posteriormente, la familia logró identificar varios de los números involucrados, por lo que aseguran que ya saben quiénes están detrás de las amenazas.
Daniela Castro alerta sobre acoso contra digital
Daniela Castro explicó que decidió hacer pública la situación para generar conciencia entre los padres sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes, no solo en la calle, sino también en el entorno digital. “Como madre me siento responsable de compartirles lo que le pasó a Alexa. Hoy los peligros también están en los teléfonos y en las redes”, señaló.
la actriz también recordó que no es la primera vez que sus hijas atraviesan situaciones de este tipo. El año pasado, su hija menor, Danka Castro, reveló que fue víctima de bullying escolar, lo que incluyó agresiones físicas por parte de compañeros.
“Ya me tocó vivirlo con Danka en la escuela, y ahora con Alexa en el teléfono. No podemos bajar la guardia”, comentó la intérprete.
El video que compartió en Instagram generó una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a la familia. Con su testimonio, Daniela Castro busca llamar la atención sobre la importancia de la vigilancia y la prevención digital, recordando que la seguridad de los jóvenes también implica cuidar su vida en línea.