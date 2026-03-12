Daniela Castro denuncia amenazas contra su hija Alexa

Hija de Daniela Castro recibe amenazas telefónicas

Daniela Castro explicó que todo comenzó cuando su hija, Alexa Castro, recibió la llamada de un número desconocido y, al contestar, fue víctima de insultos y amenazas. Incluso, las personas que estaban del otro lado del teléfono aseguraron haberla visto recientemente en un centro comercial, lo que generó gran angustia en la familia.

Daniela Castro y su hija Alexa (Instagram)

“Le dijeron groserías, amenazas, que la habían visto en el centro comercial. Imagínense el susto”, explicó la actriz. La situación se volvió aún más alarmante cuando descubrieron que no se trataba de una sola persona, sino de un grupo de alrededor de 28 individuos que participaban en el hostigamiento.

De acuerdo con la actriz, su esposo decidió intervenir y contestó el teléfono, lo que permitió detener momentáneamente las agresiones. La actriz confesó que en ese momento estaba demasiado alterada para responder. “Yo creo que me meto al teléfono y los muerdo o los ahorco”, expresó.

Posteriormente, la familia logró identificar varios de los números involucrados, por lo que aseguran que ya saben quiénes están detrás de las amenazas.