Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, publica las primeras fotos de su noviazgo

Aunque, la conductora Andrea Legarreta había reservada sobre su vida sentimental desde que anunció su divorcio hace casi tres años, los rumores sobre un posible romance con Origel habían circulado desde finales de 2025, cuando fueron vistos juntos en distintos eventos y compartieron momentos con su familia, entre ellos la Navidad.

“Lo que se ve no se juzga”, dijo Legarreta al confirmar la relación ante las cámaras, una frase que se volvió un punto clave en sus declaraciones al abordar el tema.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel (Instagram)

En una entrevista con Televisa Espectáculos, la presentadora detalló cómo evolucionó su vínculo con Luis Carlos Origel , quien fue un amigo de muchos años hasta convertirse en su pareja: “Somos muy amigos, pero de pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz”, compartió con una sonrisa.

Legarreta no solo confirmó públicamente la relación, sino que también describió la nueva etapa con emoción: “Estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”, declaró, destacando que se siente en uno de los mejores momentos personales desde su separación.

En entrevista para Quién, Andrea describió a su nueva pareja como un caballero y resaltó que es un hombre muy reservado, situación que favoreció que su relación se mantuviera lejos de los reflectores estos primeros meses. Por ello, sorprendió que el coach fitness publicara este lunes una serie de fotografías del arranque de su año y en ellas incluyera a su novia.

"Que bien va este 2026", posteó junto a una serie de imágenes románticas junto a Andrea y otras de sus proyectos de trabajo, mismos que se han consolidado en televisión, pues ya es parte de equipo de conductores de Foro TV.

"Es que… 2026… Tú… Y yo… Nuestras sonrisas… ❣️❣️✨✨ 🎶 🎵 You’re taking me out of the ordinary… 🎼", respondió Andrea enamorada.