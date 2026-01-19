Después de años de discreción y especulaciones sobre su vida amorosa tras su separación de Erik Rubín en 2023, este inicio de 2026, Andrea Legarreta finalmente confirmó que está viviendo una nueva historia de amor con Luis Carlos Origel , colaborador del programa Hoy y entrenador de 33 años.
Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, publica las primeras fotos de su noviazgo
Aunque, la conductora Andrea Legarreta había reservada sobre su vida sentimental desde que anunció su divorcio hace casi tres años, los rumores sobre un posible romance con Origel habían circulado desde finales de 2025, cuando fueron vistos juntos en distintos eventos y compartieron momentos con su familia, entre ellos la Navidad.
“Lo que se ve no se juzga”, dijo Legarreta al confirmar la relación ante las cámaras, una frase que se volvió un punto clave en sus declaraciones al abordar el tema.
En una entrevista con Televisa Espectáculos, la presentadora detalló cómo evolucionó su vínculo con Luis Carlos Origel , quien fue un amigo de muchos años hasta convertirse en su pareja: “Somos muy amigos, pero de pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz”, compartió con una sonrisa.
Legarreta no solo confirmó públicamente la relación, sino que también describió la nueva etapa con emoción: “Estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”, declaró, destacando que se siente en uno de los mejores momentos personales desde su separación.
En entrevista para Quién, Andrea describió a su nueva pareja como un caballero y resaltó que es un hombre muy reservado, situación que favoreció que su relación se mantuviera lejos de los reflectores estos primeros meses. Por ello, sorprendió que el coach fitness publicara este lunes una serie de fotografías del arranque de su año y en ellas incluyera a su novia.
"Que bien va este 2026", posteó junto a una serie de imágenes románticas junto a Andrea y otras de sus proyectos de trabajo, mismos que se han consolidado en televisión, pues ya es parte de equipo de conductores de Foro TV.
"Es que… 2026… Tú… Y yo… Nuestras sonrisas… ❣️❣️✨✨ 🎶 🎵 You’re taking me out of the ordinary… 🎼", respondió Andrea enamorada.
Las cualidades de Luis Carlos Origel que enamoraron a Andrea Legarreta
Sobre Origel, la conductora elogió también sus cualidades humanas, resaltando su carácter y la conexión que siempre existió entre ellos:
“Es una gran persona, super educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia… por eso éramos tan amigos”, dijo Legarreta al hablar de su actual pareja.
La confirmación de este romance ha generado atención mediática no solo por tratarse de una de las figuras más queridas de la televisión abierta, sino también por la forma sincera en que Legarreta abordó el tema frente a sus compañeros de Hoy, quienes no ocultaron sus reacciones y comentarios sobre su felicidad.
Aunque prefieren guardar para sí los detalles privados de la relación, Legarreta ha dejado claro que se siente cómoda y feliz con esta nueva etapa de su vida personal.