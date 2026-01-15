Juan Jose Origel rompe el silencio sobre el romance de Andrea Legarreta con su sobrino: 'Ya lo sospechaba'

Juan Jose Origel rompe el silencio sobre el romance de Andrea Legarreta con su sobrino, Luis Caros

"Andrea Legarreta está enamorada nada más y nada menos que de un sobrino mío, que es mi ahijado también: Luis Carlos Origel Esquerra, el único sobrino "Origel" porque es hijo de mi hermano, es el único que lleva el apellido "Origel", los hijos de mis hermanas llevan el primer apellido de sus papás", inició en una grabación que compartió desde España, donde se encuentra desde finales del año pasado.

En el mismo video, Pepillo, como es conocido, expresó su alegría por la relación y confesó que ya sospechaba de su existencia.

Andrea Legarreta, Mía, Luis Carlos y Nina (Instagram)

"Cuando me habló mi sobrino para darme la noticia dije "Bueno", pero ya me lo sospechaba, pero si él no me decía yo no iba a decir nada, entonces... ya puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea Legarreta, la quiero mucho, la conozco desde hace muchos años porque conozco también a su familia. Conocí a su madre Chabelita, hermosa, una mujer encantadora; a su papá, un señorón también. Es una familia muy integrada, Andrea es una gran madre, ha estado al cien con sus hijas, es una familia como la de nosotros, de esas familias tradicionales unidas", detalló sobre los valores que comparten con la conductora y sus más cercanos.

Luis Carlos Origel mantiene una gran relación con la familia de Andrea Legarreta. (Instagram)

"Estamos muy contentos, la verdad. No he hablado con mi hermano para saber qué dice, pero mis hermanos están contentos porque a todos les caen muy bien Andrea. Tienes suerte, Andrea, porque te queremos y nos caes de poca", dijo el periodista dirigido a la conductora.

Finalmente, les deseó plena felicidad: "Lo que le deseo a mi sobrino es que sea muy feliz... Estudió una carrera también en San Francisco, California, allá lo fuimos a ver. Es un muchacho inteligente, pero le gusta lo que hace de los ejercicios, cosa que a mí no se me dio, pero ahora ya está con Esteban Arce, en su programa, está trabajando allí y lo felicito. Les deseo lo mejor a los dos, ojala que esto perdure. Uno nunca sabe, pero yo les deseo de corazón que sean felices, los quiero mucho y que Dios los bendiga", finalizó desde España.

Luis Carlos Origel mantiene una gran relación con la familia de Andrea Legarreta. (Instagram)

Tras la publucación, Andrea no tardó en agradecer el cariño y apoyo: "Mi Pepillo hermoso!! Gracias por tus buenos deseos!! Tú y tu familia son hermosos!! Una hermosa familia!! Gracias por tu cariño hacia mi familia también!! Te amo!! Y a Luis Carlos TANTO! Un día a ala vez! Feliz e ilusionada ❣️✨ Se trata de vivir bonito!", posteó.