Andrea Legarreta vuelve al centro de los rumores por supuesto romance con Luis Carlos Origel

La especulación sobre un posible romance entre ellos ha ido y venido durante más de un año, y aunque Legarreta ha insistido en entrevistas que entre ellos solo existe una amistad cercana y duradera de muchos años, y que no está actualmente en una relación formal, no ha descartado la posibilidad de abrirse al amor de nuevo, lo que ha mantenido encendida la curiosidad de sus seguidores.

Esta historia se volvió a poner en el centro de la escena este martes, cuando su compañera de programa Galilea Montijo hizo comentarios en vivo durante la transmisión de Hoy que muchos interpretaron como una alusión directa al supuesto vínculo entre Legarreta y Origel, provocando risas, reacciones en el foro y un nuevo repunte de los rumores.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

Todo ocurrió cuando Montijo, en tono casual, le preguntó a Legarreta: “¿Dormiste muy bien? Se te nota”, tras lo cual Legarreta respondió nerviosa y sonrojada con un simple “Nada”. La dinámica continuó con el resto de los conductores haciendo comentarios que alimentaron las especulaciones, repitiendo frases como “Ya se consumó” entre risas en pleno set de televisión.

Aunque en ningún momento se mencionó directamente el nombre de Luis Carlos Origel, los presentes retomaron la narrativa de que algo entre él y Legarreta podría estar ocurriendo, lo que provocó reacciones tanto en el foro como en redes sociales.