Desde su separación de Erik Rubín en 2023, Andrea Legarreta ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras del medio, uno de los nombres que más ha resonado es el de Luis Carlos Origel, entrenador personal y sobrino del comunicador Juan José “Pepillo” Origel, con quien ha sido vista en diversas ocasiones en público y en eventos sociales.
Andrea Legarreta vuelve al centro de los rumores por supuesto romance con Luis Carlos Origel
Andrea Legarreta vuelve al centro de los rumores por supuesto romance con Luis Carlos Origel
La especulación sobre un posible romance entre ellos ha ido y venido durante más de un año, y aunque Legarreta ha insistido en entrevistas que entre ellos solo existe una amistad cercana y duradera de muchos años, y que no está actualmente en una relación formal, no ha descartado la posibilidad de abrirse al amor de nuevo, lo que ha mantenido encendida la curiosidad de sus seguidores.
Esta historia se volvió a poner en el centro de la escena este martes, cuando su compañera de programa Galilea Montijo hizo comentarios en vivo durante la transmisión de Hoy que muchos interpretaron como una alusión directa al supuesto vínculo entre Legarreta y Origel, provocando risas, reacciones en el foro y un nuevo repunte de los rumores.
Todo ocurrió cuando Montijo, en tono casual, le preguntó a Legarreta: “¿Dormiste muy bien? Se te nota”, tras lo cual Legarreta respondió nerviosa y sonrojada con un simple “Nada”. La dinámica continuó con el resto de los conductores haciendo comentarios que alimentaron las especulaciones, repitiendo frases como “Ya se consumó” entre risas en pleno set de televisión.
Aunque en ningún momento se mencionó directamente el nombre de Luis Carlos Origel, los presentes retomaron la narrativa de que algo entre él y Legarreta podría estar ocurriendo, lo que provocó reacciones tanto en el foro como en redes sociales.
¿Qué se sabe sobre el vínculo entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel?
Desde su separación del cantante Erik Rubín en 2023, Andrea Legarreta no ha hecho públicas relaciones sentimentales, aunque desde finales de 2025 ha sido relacionada con Luis Carlos Origel, un entrenador personal y creador de contenido enfocado en fitness, además de colaborador ocasional en el programa Hoy.
Los rumores cobraron fuerza cuando ambos fueron vistos juntos en diversos eventos sociales, incluida una cena navideña, lo que avivó las especulaciones sobre una posible relación. Sin embargo, ni Andrea Legarreta ni Luis Carlos Origel han confirmado oficialmente estar en una relación amorosa.
En una entrevista reciente con el programa de entretenimiento De Primera Mano, Andrea Legarreta abordó el tema con cautela, describiendo a Origel como “uno de mis amigos más entrañables” y destacando la cercanía que han tenido a lo largo del tiempo.
A pesar de ello, aclaró que no está actualmente en una relación formal con él, aunque dejó abierta la posibilidad de que el futuro pueda deparar algo más.