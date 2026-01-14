Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Andrea Legarreta confirma romance con el entrenador Luis Carlos Origel: 'Es un caballero'

La conductora Andrea Legarreta confirmó ya su relación con el entrenador Luis Carlos Origel, colaborador del programa Hoy.
mié 14 enero 2026 12:52 PM
Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta
La conductora Andrea Legarreta confirmó su romance con el entrenador Luis Carlos Origel. (Instagram)
Publicidad

Andrea Legarreta confirma romance con el entrenador Luis Carlos Origel

Luego de meses de especulaciones, Andrea Legarreta confirmó ante las cámaras del programa Hoy, del que es titular, que ha iniciado una relación con el entrenador Luis Carlos Origel. “Lo que se ve no se juzga", dijo entre risas luego de las especulaciones que apuntaban a que la amistad se había convertido en amor.

"Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos. De pronto, algo se movió ahí y estoy muy feliz", dijo sobre el hombre que la conquistó.

En el mismo encuentro, la mamá de Mía y Nina Rubín confesó que su historia comenzó como una gran amistad que, con el tiempo, se transformó en amor de pareja.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta
Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

"No me animaba hasta que, de pronto… No pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende y estoy bien, feliz e ilusionada. Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce, creo que el amor tiene que ser así, dulce, lindo".

Tras confirmar el rumor, Quién se puso en contacto con Andrea, quien prefirió mantener los detalles de su relación en privado no sin antes resaltar las cualidades de Luis Carlos: "Estamos muy felices, es un amor bonito, nació de una amistad maravillosa. Él es una gran persona, de las mejores que he conocido, es muy educado, muy caballero, muy dulce y me hace sentir muy apreciada, muy valorada. Es respetuoso y discreto".

Publicidad

Los rumores de una nueva relación de Andrea Legarreta comenzaron en octubre del año pasado cuando él fungió como su acompañante en la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, una de sus mejores amigas.

Durante la ceremonia que se celebró en el pueblo mágico de Tepoztlán, la conductora de Hoy asistió acompañada de Luis Carlos Origel, colaborador del programa matutino, con quien ya había sido vista anteriormente.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta
Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta

Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness que ronda los 40 años de edad. Inició su carrera en el fútbol antes de enfocarse completamente en el acondicionamiento físico.

Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado como colaborador en el programa matutino, además de otros espacios y programas de Televisa.

Luis Carlos Origel
Luis Carlos Origel (Instagram)

En una entrevista con la revista Men’s Health Latino explicó que su pasión por el deporte lo motivó a mantenerse firme en su compromiso con un estilo de vida saludable: “Después de mi etapa en el fútbol, fue cuando empecé a dar clases. Vi mi vocación ahí, un propósito de vida”.

Luis Carlos Origel
Luis Carlos Origel (Instagram)

Hasta esta confirmación, Andrea Legarreta, quien anunció su separación de Erik Rubín en febrero de 2023 tras más de dos décadas de matrimonio, había sido clara en distintas entrevistas: se encontraba enfocada en su trabajo, su familia y en una nueva etapa personal que había decidido vivir con discreción.

Publicidad

Tags

Andrea Legarreta

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad