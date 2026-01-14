Los últimos días, se intensificaron los rumores de romance entre la conductora Andrea Legarreta y el entrenador Luis Carlos Origel . Este miércoles, fue la misma titular del programa matutino Hoy quien confirmó que son pareja y confesó estar muy ilusionada con esta nueva oportunidad en el amor, la primera tras su divorcio de Erik Rubín en 2023 .
Andrea Legarreta confirma romance con el entrenador Luis Carlos Origel: 'Es un caballero'
Andrea Legarreta confirma romance con el entrenador Luis Carlos Origel
Luego de meses de especulaciones, Andrea Legarreta confirmó ante las cámaras del programa Hoy, del que es titular, que ha iniciado una relación con el entrenador Luis Carlos Origel. “Lo que se ve no se juzga", dijo entre risas luego de las especulaciones que apuntaban a que la amistad se había convertido en amor.
"Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos. De pronto, algo se movió ahí y estoy muy feliz", dijo sobre el hombre que la conquistó.
En el mismo encuentro, la mamá de Mía y Nina Rubín confesó que su historia comenzó como una gran amistad que, con el tiempo, se transformó en amor de pareja.
"No me animaba hasta que, de pronto… No pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende y estoy bien, feliz e ilusionada. Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce, creo que el amor tiene que ser así, dulce, lindo".
Tras confirmar el rumor, Quién se puso en contacto con Andrea, quien prefirió mantener los detalles de su relación en privado no sin antes resaltar las cualidades de Luis Carlos: "Estamos muy felices, es un amor bonito, nació de una amistad maravillosa. Él es una gran persona, de las mejores que he conocido, es muy educado, muy caballero, muy dulce y me hace sentir muy apreciada, muy valorada. Es respetuoso y discreto".
Los rumores de una nueva relación de Andrea Legarreta comenzaron en octubre del año pasado cuando él fungió como su acompañante en la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, una de sus mejores amigas.
Durante la ceremonia que se celebró en el pueblo mágico de Tepoztlán, la conductora de Hoy asistió acompañada de Luis Carlos Origel, colaborador del programa matutino, con quien ya había sido vista anteriormente.
Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo novio de Andrea Legarreta
Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness que ronda los 40 años de edad. Inició su carrera en el fútbol antes de enfocarse completamente en el acondicionamiento físico.
Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado como colaborador en el programa matutino, además de otros espacios y programas de Televisa.
En una entrevista con la revista Men’s Health Latino explicó que su pasión por el deporte lo motivó a mantenerse firme en su compromiso con un estilo de vida saludable: “Después de mi etapa en el fútbol, fue cuando empecé a dar clases. Vi mi vocación ahí, un propósito de vida”.
Hasta esta confirmación, Andrea Legarreta, quien anunció su separación de Erik Rubín en febrero de 2023 tras más de dos décadas de matrimonio, había sido clara en distintas entrevistas: se encontraba enfocada en su trabajo, su familia y en una nueva etapa personal que había decidido vivir con discreción.