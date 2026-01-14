Andrea Legarreta confirma romance con el entrenador Luis Carlos Origel: 'Es un caballero'

Andrea Legarreta confirma romance con el entrenador Luis Carlos Origel

Luego de meses de especulaciones, Andrea Legarreta confirmó ante las cámaras del programa Hoy, del que es titular, que ha iniciado una relación con el entrenador Luis Carlos Origel. “Lo que se ve no se juzga", dijo entre risas luego de las especulaciones que apuntaban a que la amistad se había convertido en amor.

"Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos. De pronto, algo se movió ahí y estoy muy feliz", dijo sobre el hombre que la conquistó.

En el mismo encuentro, la mamá de Mía y Nina Rubín confesó que su historia comenzó como una gran amistad que, con el tiempo, se transformó en amor de pareja.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

"No me animaba hasta que, de pronto… No pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende y estoy bien, feliz e ilusionada. Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce, creo que el amor tiene que ser así, dulce, lindo".

Tras confirmar el rumor, Quién se puso en contacto con Andrea, quien prefirió mantener los detalles de su relación en privado no sin antes resaltar las cualidades de Luis Carlos: "Estamos muy felices, es un amor bonito, nació de una amistad maravillosa. Él es una gran persona, de las mejores que he conocido, es muy educado, muy caballero, muy dulce y me hace sentir muy apreciada, muy valorada. Es respetuoso y discreto".

