Andrea Legarreta revela cómo reaccionaron Erik Rubín y sus hijas a su nueva relación con Luis Carlos Origel

La reacción de Erick Rubín y sus hijas al nuevo romance de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta habló de lo que piensan su exesposo, Erik Rubín, y sus hijas, Mía y Nina, sobre su nueva relación con Luis Carlos Origel. La conductora explicó que el romance surgió a partir de una amistad de muchos años y que el vínculo sentimental es reciente.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

“Y de pronto cuando me preguntaban: ‘¿Te vas a dar la oportunidad de salir con alguien?’ Tuve ahí como un par de intentos, pero es increíble después darte cuenta de que tienes a la persona aquí al lado, que tiene esas características [que buscas], y ha sido muy bonito”, expresó frente a un grupo de reporteros.

La conductora fue cuestionada sobre su nueva dinámica familiar, luego de que en diciembre compartiera en redes sociales algunos detalles de su cena navideña, a la que también asistió Erik Rubín. Al respecto, aclaró que la convivencia entre todos es cordial y cercana.

Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus Mía y Nina (Instagram)

“Sí, claro. Yo se los había comentado, somos amigos de hace años todos. Era más mi amigo, Erik lo quiere muchísimo. Mis hijas lo adoran, lo conocemos hace tiempo y sabemos la clase de persona que es. Y entonces, bueno, la verdad te puedo decir que a Erik le dio mucho gusto”.

Y compartió cómo reaccionó el cantante, de quien se separó en 2023, después de 22 años de casados. “Me dijo: ‘No sabes el gusto que me da’ porque, al final, él y yo somos familia y nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona”, expresó. “Me decía: ‘Yo lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble, yo lo adoro’. Ha sido muy bonito, su reacción y la de todos, mi familia”, agregó.