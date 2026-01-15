Andrea Legarreta revela cómo reaccionaron Erik Rubín y sus hijas a su nueva relación con Luis Carlos Origel

Andrea Legarretapuso fin a meses de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental al confirmar que mantiene una relación con el coach fitness y colaborador del programa Hoy, Luis Carlos Origel.
Por primera vez, la conductora habló sobre esta nueva etapa en su vida personal tras su separación de Erik Rubín en febrero de 2023 y explicó cómo decidió abrirse nuevamente al amor.
La reacción de Erick Rubín y sus hijas al nuevo romance de Andrea Legarreta
Andrea Legarretahabló de lo que piensan su exesposo, Erik Rubín, y sus hijas, Mía y Nina, sobre su nueva relación con Luis Carlos Origel. La conductora explicó que el romance surgió a partir de una amistad de muchos años y que el vínculo sentimental es reciente.
“Y de pronto cuando me preguntaban: ‘¿Te vas a dar la oportunidad de salir con alguien?’ Tuve ahí como un par de intentos, pero es increíble después darte cuenta de que tienes a la persona aquí al lado, que tiene esas características [que buscas], y ha sido muy bonito”, expresó frente a un grupo de reporteros.
La conductora fue cuestionada sobre su nueva dinámica familiar, luego de que en diciembre compartiera en redes sociales algunos detalles de su cena navideña, a la que también asistió Erik Rubín. Al respecto, aclaró que la convivencia entre todos es cordial y cercana.
“Sí, claro. Yo se los había comentado, somos amigos de hace años todos. Era más mi amigo, Erik lo quiere muchísimo. Mis hijas lo adoran, lo conocemos hace tiempo y sabemos la clase de persona que es. Y entonces, bueno, la verdad te puedo decir que a Erik le dio mucho gusto”.
Y compartió cómo reaccionó el cantante, de quien se separó en 2023, después de 22 años de casados. “Me dijo: ‘No sabes el gusto que me da’ porque, al final, él y yo somos familia y nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona”, expresó. “Me decía: ‘Yo lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble, yo lo adoro’. Ha sido muy bonito, su reacción y la de todos, mi familia”, agregó.
Pero no solo el exTimbiriche está feliz por ella, también sus dos hijas, Mía y Nina: “Ellas están muy felices. Lo adoran, en verdad, lo adoran”, recalcó. “Ha sido muy bonita su reacción y la de todos, mi familia, su gente y mi gente ha sido una reacción muy bonita, la del público”. agregó.
Además, Andrea reveló cómo lo tomó su papá, Juan Legarreta. “Mi papá hace algún tiempo que empezaban a rumorar así, me mandó una imagen y me dijo ‘Oye, mi hija, ¿esto es cierto?’ Y claro que ya lo conocía y le cae increíble. Y entonces le marqué mejor y le dije: ‘Mira, papi, pues estamos intentándolo, nuestra amistad de pronto, no dejamos de ser amigos, pero se ha formado de una forma muy bonita y vamos a ver qué pasa también’”, compartió.
Andrea Legarreta se sincera sobre su relación con alguien menor que ella
En el mismo encuentro con los reporteros, se le preguntó a Andrea Legarreta si había seguido el consejo de Galilea Montijo de salir con alguien más joven: “No, realmente no es como que le haya echo caso, es que sucedió, pues. No sé, eso es muy bonito, la vida me ha dado un regalo muy bonito, es una gran persona y es lo único que yo quería”, respondió.
La conductora confesó que en el pasado no se hubiera planteado la posibilidad de tener una relación con un hombre menor que ella: “Como mujer yo tenía mis ideas de ‘Alguien más joven, yo no'. Pero es cuando te das cuenta que uno no puede decir 'Nunca' y que el amor no va de eso. El amor va de qué sientes, cómo te sientes con esa persona y, si algo tenemos él y yo, es que desde antes siempre nos sentimos felices juntos”, explicó.
Finalmente Legarreta dejó en claro que, pase lo que pase en el futuro en su nueva relación, ella confía en que la amistad siempre prevalecerá. “Y si de pronto las cosas no funcionan, pues también sabe que soy una muy buena ex. Que podemos seguir siendo amigos”, dijo entre risas.