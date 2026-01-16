Sin darse por vencido, James Van Der Beek decide no hacer propósitos de Año Nuevo

El poderoso mensaje de James Van Der Beek sobre los nuevos comienzos

“¿Alguien más piensa que su propósito de Año Nuevo fue imposible de cumplir? Voy a decir algo. No creo que sea culpa suya. Creo que tiene todo el sentido. ¿Por qué celebramos el Año Nuevo en pleno invierno? ¿Por qué celebramos nuevos comienzos en un momento en que la naturaleza descansa? Los animales hibernan. Las aves vuelan al sur para pasar el invierno”, cuestiona con seriedad el actor estadounidense James Van Der Beek en un video que pone en entredicho la celebración del Año Nuevo como lo marca el calendario gregoriano.

“El momento de celebrar un nuevo comienzo, una nueva versión de ti mismo y un nuevo propósito es en primavera, en el equinoccio de primavera, cuando las flores florecen, hace más calor y las aves regresan”, señala sobre su nueva visión de los nuevos comienzos.

“Así es como lo hace la naturaleza. ¿Por qué luchamos contra la naturaleza? Digo, le tengo respeto al Papa Gregorio VIII, quien nos endosó este sistema de calendario gregoriano, pero simplemente no tiene ningún sentido. Además, escúchenme. Si marzo es el primer mes del año, significa que septiembre es el séptimo”, añade Van Der Beek.

En este sentido, el actor relaciona el nombre de los meses con su origen numérico al continuar con su argumento. “Octubre es el 8, noviembre el 9, diciembre el 10, ¿me entienden? Así que, voy a decir: ¡Al diablo! Voy a llevar al ganador a recuperarse, a descansar, y voy a hacer propósitos de Año Nuevo en primavera. ¿Quién me acompaña?”, concluyó.