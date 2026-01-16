Los deportistas mejor pagados del 2025

Cristiano Ronaldo (futbolista) – 260 mdd Saúl “Canelo” Álvarez (boxeador) – 137 mdd Lionel Messi (futbolista) – 130 mdd Juan Soto (beisbolista) – 129.2 mdd LeBron James (basquetbolista) – 128.7 mdd Karim Benzema (futbolista) – 115 mdd Steph Curry (basquetbolista) – 105.4 mdd Shohei Ohtani (beisbolista) – 102.5 mdd Kevin Durant (basquetbolista) – 100.8 mdd Jon Rahm (golfista) – 100.7 mdd

Canelo supera a Messi en la lista de los deportistas mejores pagados

Cristiano Ronaldo obtuvo el codiciado primer lugar por su contrato millonario con Al-Nassr en Arabia Saudita, sus alrededor de 200 millones en salario y bonos durante 2025, y más 60 millones en endorsements.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (Getty Images)

En segundo lugar aparece el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez con 137 millones de dólares. Canelo, especializado en boxeo profesional en la categoría supermediano, ha construido su fortuna principalmente a través de su histórico contrato de 365 millones de dólares con DAZN firmado en 2018, que incluye múltiples peleas de alto perfil. En 2025 sus ingresos se impulsaron por combates clave, como el enfrentamiento contra Terence Crawford en septiembre, que generó entre 100 y 150 millones solo por esa pelea según reportes. Sigue activo y vigente en el ring, con planes de continuar defendiendo títulos.

El tercer puesto lo ocupa Lionel Messi, astro argentino del fútbol especializado como delantero y extremo, con 130 millones de dólares. Messi ha sido uno de los deportistas mejor pagados del mundo durante más de una década, liderando listas de Forbes en varios años como 2019 a 2023 en periodos previos, gracias a contratos récord con Barcelona, PSG y ahora Inter Miami en la MLS. Su fortuna actual combina salario, incluyendo equity prorrateado de Inter Miami, premios y masivos ingresos por patrocinios, alrededor de 70 millones off-field. Permanece vigente y en plena actividad en 2026.

Lionel Messi, Antonella Rocuzzo. (Getty Images)

Cuarto lugar para Juan Soto, beisbolista dominicano especializado como jardinero y bateador, con 129.2 millones de dólares. Su ascenso explosivo se debe al megacontrato firmado con New York Mets, el más grande en la historia del béisbol en términos anuales promedio, que incluye pagos diferidos y bonos. Este acuerdo, uno de los más lucrativos en MLB, explica su posición elevada en la lista de 2025.

Quinto es LeBron James, leyenda estadounidense del baloncesto especializado como alero, con 128.7 millones de dólares. LeBron ha sido constante en los top ranks durante años, acumulando fortuna vía salario NBA con Lakers, bonos y un imperio de endorsements y negocios, más de 80 a 100 millones off-court en años recientes. Sigue activo en la NBA en 2026.