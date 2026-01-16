El boxeador mexicano Saúl, El Canelo, Álvarez alcanzó un relevante logro, otro más en su exitosa carrera: Se posicionó como el segundo deportista mejor pagado del mundo.
Sportico, el medio especializado en negocios deportivos, reveló la lista de los atletas mejor pagados del mundo. En ella coloca al portugués Cristiano Ronaldo en el primer lugar por tercer año consecutivo, con una fortuna estimada de 260 millones de dólares, cifra que incluye salario, premios y patrocinios
La sorpresa es que el boxeador mexicano ocupa la segunda posición en el prestigiado ranking.
Publicidad
Los deportistas mejor pagados del 2025
Cristiano Ronaldo (futbolista) – 260 mdd
Saúl “Canelo” Álvarez (boxeador) – 137 mdd
Lionel Messi (futbolista) – 130 mdd
Juan Soto (beisbolista) – 129.2 mdd
LeBron James (basquetbolista) – 128.7 mdd
Karim Benzema (futbolista) – 115 mdd
Steph Curry (basquetbolista) – 105.4 mdd
Shohei Ohtani (beisbolista) – 102.5 mdd
Kevin Durant (basquetbolista) – 100.8 mdd
Jon Rahm (golfista) – 100.7 mdd
Canelo supera a Messi en la lista de los deportistas mejores pagados
Cristiano Ronaldo obtuvo el codiciado primer lugar por su contrato millonario con Al-Nassr en Arabia Saudita, sus alrededor de 200 millones en salario y bonos durante 2025, y más 60 millones en endorsements.
En segundo lugar aparece el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez con 137 millones de dólares. Canelo, especializado en boxeo profesional en la categoría supermediano, ha construido su fortuna principalmente a través de su histórico contrato de 365 millones de dólares con DAZN firmado en 2018, que incluye múltiples peleas de alto perfil. En 2025 sus ingresos se impulsaron por combates clave, como el enfrentamiento contra Terence Crawford en septiembre, que generó entre 100 y 150 millones solo por esa pelea según reportes. Sigue activo y vigente en el ring, con planes de continuar defendiendo títulos.
El tercer puesto lo ocupa Lionel Messi, astro argentino del fútbol especializado como delantero y extremo, con 130 millones de dólares. Messi ha sido uno de los deportistas mejor pagados del mundo durante más de una década, liderando listas de Forbes en varios años como 2019 a 2023 en periodos previos, gracias a contratos récord con Barcelona, PSG y ahora Inter Miami en la MLS. Su fortuna actual combina salario, incluyendo equity prorrateado de Inter Miami, premios y masivos ingresos por patrocinios, alrededor de 70 millones off-field. Permanece vigente y en plena actividad en 2026.
Cuarto lugar para Juan Soto, beisbolista dominicano especializado como jardinero y bateador, con 129.2 millones de dólares. Su ascenso explosivo se debe al megacontrato firmado con New York Mets, el más grande en la historia del béisbol en términos anuales promedio, que incluye pagos diferidos y bonos. Este acuerdo, uno de los más lucrativos en MLB, explica su posición elevada en la lista de 2025.
Quinto es LeBron James, leyenda estadounidense del baloncesto especializado como alero, con 128.7 millones de dólares. LeBron ha sido constante en los top ranks durante años, acumulando fortuna vía salario NBA con Lakers, bonos y un imperio de endorsements y negocios, más de 80 a 100 millones off-court en años recientes. Sigue activo en la NBA en 2026.
Publicidad
Sexto puesto: Karim Benzema, futbolista francés especializado como delantero, con 115 millones de dólares. Su riqueza proviene mayormente del contrato con Al-Ittihad en Arabia Saudita tras dejar Real Madrid, donde ganó múltiples Champions y Balones de Oro. Benzema mantiene un perfil alto en la Saudi Pro League.
Séptimo: Stephen Curry, baloncestista estadounidense especializado como base, con 105.4 millones de dólares. Curry, ícono de Golden State Warriors, combina salario NBA con uno de los portafolios de patrocinios más grandes del deporte, incluyendo Under Armour y otros. Ha sido top pagado en NBA consistentemente.
Octavo: Shohei Ohtani, japonés de béisbol especializado como lanzador y bateador bidireccional, con 100.8 millones de dólares. Su contrato récord con Los Angeles Dodgers, 700 millones con masivos diferidos, impulsa sus ganancias, aunque gran parte se paga post-retiro. Es uno de los fenómenos más únicos en deportes.
Noveno: Jon Rahm, golfista español, con 100.7 millones de dólares. Rahm acumuló esta cifra principalmente por su salto a LIV Golf, contrato estimado en 300 millones o más, más premios y sponsors. Su movimiento a LIV en 2023 y 2024 generó ganancias espectaculares.
Cristiano Ronaldo ha dominado los primeros lugares en los últimos años en listas como esta de Sportico, tercer año consecutivo en 2025, y Forbes, donde también lideró en 2025 con cifras similares o superiores en algunos reportes. La lista resalta cómo contratos saudíes, acuerdos diferidos en MLB y peleas de boxeo premium impulsan las fortunas top.
Estos atletas acumularon miles de millones en total para el top 100, con predominio de NBA, NFL, fútbol y béisbol.