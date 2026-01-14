El inesperado mensaje de Christian Nodal en su cumpleaños 27

Christian Nodal celebra un año más de vida

Durante la celebración en Zacatecas, Christian Nodal estuvo acompañado por sus amigos más cercanos, así como por Ángela Aguilar y la familia de su esposa. Pese a que suele ser muy reservado y evita a la prensa, en medio de la fiesta, el cantante ofreció una breve entrevista en la que expresó la emoción que le genera comenzar el nuevo año rodeado de sus seres queridos en la tierra natal de la familia Aguilar y con entusiasmo por todo lo que la vida le ha brindado.

Romel Chameco, Lilo Fa, Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)

"No le pido nada a la vida, hermano, la vida me lo da todo y, por eso, estoy bien feliz, compadre, con gente que me quiere. Yo estoy feliz de que vengan conmigo a disfrutar", expresó el cantante cuando el reportero del programa Ventaneando le preguntó qué le pediría la vida en estos momentos.

Nodal destacó lo especial que fue para él celebrar sus 27 años rodeado de sus seres queridos. También expresó la emoción que le provocó realizar esta gran fiesta en Zacatecas, tierra de la familia Aguilar.



“Con gente que me quiere, yo soy feliz de que vengan acá conmigo, a una cultura que no había conocido y que, ahora que la conozco, me hace aún más feliz…”, comentó el intérprete de “Botella tras botella”.