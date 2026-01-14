El inesperado mensaje de Christian Nodal en su cumpleaños 27

El fin de semana pasado, Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 con una serie de fiestas que autoproclamó como el Nodal Fest y que comenzó con una tradicional callejoneada por el centro histórico de Zacatecas acompañado de mariachi, su familia y amigos.
Ese mismo día se organizó otra fiesta, en la que hubo un DJ y juegos artificiales, la cual se prolongó hasta la madrugada del 11 de enero, fecha en la que nació el cantante, para luego trasladarse a una fiesta privada con temática de piratas.
Christian Nodal celebra un año más de vida
Durante la celebración en Zacatecas,Christian Nodalestuvo acompañado por sus amigos más cercanos, así como por Ángela Aguilar y la familia de su esposa. Pese a que suele ser muy reservado y evita a la prensa, en medio de la fiesta, el cantante ofreció una breve entrevista en la que expresó la emoción que le genera comenzar el nuevo año rodeado de sus seres queridos en la tierra natal de la familia Aguilar y con entusiasmo por todo lo que la vida le ha brindado.
"No le pido nada a la vida, hermano, la vida me lo da todo y, por eso, estoy bien feliz, compadre, con gente que me quiere. Yo estoy feliz de que vengan conmigo a disfrutar", expresó el cantante cuando el reportero del programa Ventaneando le preguntó qué le pediría la vida en estos momentos.
Nodal destacó lo especial que fue para él celebrar sus 27 años rodeado de sus seres queridos. También expresó la emoción que le provocó realizar esta gran fiesta en Zacatecas, tierra de la familia Aguilar.
“Con gente que me quiere, yo soy feliz de que vengan acá conmigo, a una cultura que no había conocido y que, ahora que la conozco, me hace aún más feliz…”, comentó el intérprete de “Botella tras botella”.
Ángela Aguilar celebra a Christian Nodal y la cultura de la región
Por su parte, Ángela Aguilarexpresó su entusiasmo porque la celebración de su esposo, Christian Nodal, en Zacatecas sirviera para destacar y promover la riqueza cultural de la región.
"Nos agarraron de fiesta, yo estoy feliz de la vida, para mí, estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural y traer a mi esposo a hacer una callejoneada, estamos contentos, felices, celebrando sus 27 con mis papás y amigos muy cercanos", expresó la intérprete de “Dime cómo quieres”.
La joven cantante también fue cuestionada sobre los preparativos para su próxima boda: "Ya me casé, pero sí habrá otra (boda), la religiosa, la que cuenta".
Nodal fue consentido por su esposa con un regalo de cumpleaños muy especial. La hija de Pepe Aguilar lo sorprendió con un caballo, detalle que el intérprete recibió con gran emoción durante su festejo. En las imágenes que circulan en redes sociales se le ve montar y disfrutar del animal, visiblemente feliz de sentirse rodeado de amor y apoyo de sus seres queridos.