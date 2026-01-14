Este es el nuevo look de Tenoch Huerta en su regreso como Namor a 'Avengers: Doomsday'

Tenoch Huerta quita el aliento con su regreso como Namor

Desde el estreno de "Black Panther: Wakanda Forever", el regreso del rey de Talokan es uno de los más esperados en el universo cinematográfico de Marvel. Tenoch Huerta tomó protagonismo en el tráiler con un nuevo look listo para la guerra y un papel esencial en la estrategia de los Avengers para ganar la batalla alrededor de la cual sucede esta película.

Otro gran personaje que regresa es Black Panther, con Letitia Wright dándole vida una vez más Shuri, la hermana menor de T'Challa que tomó el papel de heroína con el traje de pantera tras el fallecimiento de Chadwick Boseman. Tras el inicio de una nueva era en Wakanda, el reino decidió ser un escenario clave en la crisis global que plantea "Doomsday".

Este cuarto y último tráiler nos dio un vistazo hacia lo que podría ser un nuevo lado de Talokan, el reino que lidera Namor y está inspirado en el reino astral azteca de Tlālōcān. Además de nuevas locaciones como las ruinas mesoamericanas que aparecen en el tráiler, los fans esperan ver otra cara de la compleja relación entre Wakanda y Talokan. Sobretodo, dado que la heroína y el antagonista submarino podrían estar trabajando juntos después de todo lo ocurrido en "Wakanda Forever".

Pero en términos de apariciones y colaboraciones inesperadas, los Cuatro Fantásticos se llevan el primer lugar. La Mole aparece dando la mano–literalmente– a M'Baku, el rey de Wakanda, alistándonos para un nuevo equipo que se está formando entre las historias del estudio.

(Marvel Studios)

Esta película no sólo traerá nuevos easter eggs para los fans, sino la construcción de una nueva columna vertebral para el universo de Marvel.