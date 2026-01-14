Cuando parecía que ya habíamos visto todo en el universo cinematográfico de Marvel, un nuevo teaser de Avengers: Doomsday llegó para sacudir el internet y emocionar a sus fans. Con cameos inesperados, nuevos looks y la primera aparición oficial de los Cuatro Fantásticos en el MCU (Marvel Cinematic Universe), la película se está abriendo camino como uno de los eventos cinematográficos más ambiciosos del estudio.
Este es el nuevo look de Tenoch Huerta en su regreso como Namor a 'Avengers: Doomsday'
Tenoch Huerta quita el aliento con su regreso como Namor
Desde el estreno de "Black Panther: Wakanda Forever", el regreso del rey de Talokan es uno de los más esperados en el universo cinematográfico de Marvel. Tenoch Huerta tomó protagonismo en el tráiler con un nuevo look listo para la guerra y un papel esencial en la estrategia de los Avengers para ganar la batalla alrededor de la cual sucede esta película.
Otro gran personaje que regresa es Black Panther, con Letitia Wright dándole vida una vez más Shuri, la hermana menor de T'Challa que tomó el papel de heroína con el traje de pantera tras el fallecimiento de Chadwick Boseman. Tras el inicio de una nueva era en Wakanda, el reino decidió ser un escenario clave en la crisis global que plantea "Doomsday".
Este cuarto y último tráiler nos dio un vistazo hacia lo que podría ser un nuevo lado de Talokan, el reino que lidera Namor y está inspirado en el reino astral azteca de Tlālōcān. Además de nuevas locaciones como las ruinas mesoamericanas que aparecen en el tráiler, los fans esperan ver otra cara de la compleja relación entre Wakanda y Talokan. Sobretodo, dado que la heroína y el antagonista submarino podrían estar trabajando juntos después de todo lo ocurrido en "Wakanda Forever".
Pero en términos de apariciones y colaboraciones inesperadas, los Cuatro Fantásticos se llevan el primer lugar. La Mole aparece dando la mano–literalmente– a M'Baku, el rey de Wakanda, alistándonos para un nuevo equipo que se está formando entre las historias del estudio.
Esta película no sólo traerá nuevos easter eggs para los fans, sino la construcción de una nueva columna vertebral para el universo de Marvel.
¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?
Este cuarto y último tráiler de la cinta llega a 11 meses de la revelación final de la película, la cual está programada para estrenarse el 18 de diciembre del 2026.
En plena era de redefinición del estudio, este teaser demuestra que Marvel quiere recuperar su forma grande, ambiciosa y épica de contar sus historias. Las conexiones entre Wakanda, Talokan y los Cuatro Fantásticos prometen tejer las bases para la futura confrontación con el villano de esta entrega: Doctor Doom, quien será quien lleve a la franquicia hacia Secret Wars, una nueva era de los héroes de Marvel que llegará con una película que ya está confirmada para estrenarse en 2027.
Pero, incluso con un pronto final a Marvel como lo conocemos, el MCU está lejos de haber dicho su última palabra. Con el regreso de personajes queridos y el debut de una nueva familia que se convertirá en la favorita de fans y público en general por igual.