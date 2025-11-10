Saúl 'El Canelo' Álvarez y su esposa Fernanda Gómez se convierten en padrinos de Primera Comunión

‘El Canelo’ y Fernanda Gómez se convierten en padrinos de su sobrino

Además de hermanos, ahora Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y su hermano, Ricardo Álvarez, son compadres ya que este fin de semana el boxeador y su esposa Fernanda Gómez fueron padrinos de Primera Comunión del sobrino de Saúl, Ricky Álvarez, hijo de Ricardo y su esposa Gaby. Después de realizar la ceremonia en una iglesia, la familia festejó en lo que parece ser una hacienda donde las principales decoraciones fueron flores blancas.

Fernanda Gómez y Saúl 'El Canelo' Álvarez junto a su hermano Ricardo Álvarez, su esposa Gaby y Ricky Álvarez. (Instagram - @fernandagmtz)

¿Quién es Ricardo Álvarez, el hermano de ‘El Canelo?

Ricardo Álvarez es uno de los hermanos mayores del boxeador e incluso tuvo una carrera dentro del mismo deporte que su hermano. Durante su época en el boxeo, Ricky era conocido como ‘Dinamita’ y estuvo activo durante 2 años, en los cuales tuvo 24 victorias, 3 derrotas y 3 empates.

Comenzó una carrera como emprendedor en 2014 al asociarse con ‘El Canelo’ para abrir la taquería El Pastor del Rica, cuyo lema es “sin tacos, no hay vida”. Actualmente su taquería cuenta con dos sucursales, una en Zapopan, Jalisco y otra en Estados Unidos, específicamente en San Diego.