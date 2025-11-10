Durante el fin de semana pasado, en Guadalajara, Jalisco, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez, se convirtieron en padrinos de Ricky Álvarez, quien es hijo del hermano de Saúl, Ricardo Álvarez. El hermano del boxeador es conocido por tener una taquería llamada El Pastor del Rica que se ubican en Jalisco y en San Diego.
Saúl 'El Canelo' Álvarez y su esposa Fernanda Gómez se convierten en padrinos de Primera Comunión
Además de hermanos, ahora Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y su hermano, Ricardo Álvarez, son compadres ya que este fin de semana el boxeador y su esposa Fernanda Gómez fueron padrinos de Primera Comunión del sobrino de Saúl, Ricky Álvarez, hijo de Ricardo y su esposa Gaby. Después de realizar la ceremonia en una iglesia, la familia festejó en lo que parece ser una hacienda donde las principales decoraciones fueron flores blancas.
¿Quién es Ricardo Álvarez, el hermano de ‘El Canelo?
Ricardo Álvarez es uno de los hermanos mayores del boxeador e incluso tuvo una carrera dentro del mismo deporte que su hermano. Durante su época en el boxeo, Ricky era conocido como ‘Dinamita’ y estuvo activo durante 2 años, en los cuales tuvo 24 victorias, 3 derrotas y 3 empates.
Comenzó una carrera como emprendedor en 2014 al asociarse con ‘El Canelo’ para abrir la taquería El Pastor del Rica, cuyo lema es “sin tacos, no hay vida”. Actualmente su taquería cuenta con dos sucursales, una en Zapopan, Jalisco y otra en Estados Unidos, específicamente en San Diego.
La amistad entre ‘El Canelo’ y su hermano Ricardo Álvarez
La relación entre ‘El Canelo’ y su hermano es tan buena y cercana que ambos han accedido a aparecer en publicaciones de redes sociales de la taquería donde se puede ver al boxeador junto a su hermano Ricardo, a quien de cariño llama Rica, en pequeños sketches que relacionan el boxeo con los tacos.
Su amistad también se ve reflejada en cada pelea que tiene Saúl ‘El Canelo’ Álvarez ya que es muy común ver a su hermano Ricardo Alvárez junto a su esposa Gaby en la primera fila acompañando a Fernanda Gómez y lo hijos de ‘El Canelo’ para apoyar al boxeador.
La amistad y hermandad entre ‘El Canelo’ y su hermano Ricardo Álvarez ahora también se ha convertido en un compadrazgo, lo cual muestra la excelente relación que existe entre ambos, que ahora se ve reflejada en el apadrinamiento del pequeño Ricky Álvarez por parte de Saúl y su esposa, Fernanda Gómez.