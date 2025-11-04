Jonathan Bailey hace historia al ser el primer hombre abiertamente gay nombrado el más sexy del mundo

Jonathan Bailey fue reconocido como el hombre más sexy del mundo en 2025 por la revista People, en una edición que celebra el 40 aniversario de este nombramiento que inició en 1985 con Mel Gibson como el primer galardonado.
El anuncio se realizó el 3 de noviembre durante una aparición especial del actor en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde presentó las portadas del nombramiento en vivo. Una con él dentro del agua y otra cargando a su perro Benson.
Jonathan Bailey es nombrado el hombre más sexy del mundo
Jonathan Bailey expresó su sorpresa y gratitud por el título: “Es un honor enorme, estoy increíblemente halagado, pero es completamente absurdo”, dijo el actor entre risas, agregando con humor: “Espero que la gente me trate diferente ahora, espero que sí”.
El actor, quien se enteró de la noticia a principios de año mientras actuaba en una producción de Ricardo II de Shakespeare en el Bridge Theatre de Londres, recalcó el valor del premio en un momento de amenazas al sector LGBTQ+: “Me alegra que People invite a alguien que pueda apreciar realmente el valor de un hombre sexy”.
La revista People explicó que la elección se basó en una combinación de carisma, trayectoria profesional, impacto cultural, estilo personal y conexión emocional con el público. Bailey, conocido por su papel como Lord Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, ha destacado también en cine con su interpretación del Príncipe Fiyero en Wicked junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo, y en la secuela Wicked: For Good, que se estrenará el 21 de noviembre de 2025.
Además, protagonizó Jurassic World Rebirth al lado de Scarlett Johansson, consolidando su transición de la televisión al cine. Su versatilidad como actor y su compromiso con la representación LGBTQ+, que incluyendo su rol en la miniserie Fellow Travelers, que le valió un Critics’ Choice Television Award y una nominación al Emmy por Mejor Actor de Reparto, fueron factores clave en su elección.
Este nombramiento lo convierte en el primer hombre abiertamente gay en recibir el título, un avance histórico en diversidad que ha sido aplaudido por el elenco de Wicked, con reacciones como la de Jeff Goldblum: “Es el hombre más sexy no solo en este planeta, sino en el sistema solar, el universo y cualquier multiverso”.
La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva. En redes sociales, el nombramiento fue celebrado como un avance en diversidad e inclusión, y el hashtag #SexiestManAlive2025 se volvió tendencia global en cuestión de horas. A través de redes sociales, el elenco de Wicked lució playeras con imágenes de Bailey, celebrando sus “abs” y su carisma.
¿Quién es Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo?
Jonathan Bailey, de 37 años, nació el 25 de abril de 1988 en Wallingford, Oxfordshire, ha trabajado en teatro, televisión y cine desde la infancia. Comenzó a los siete años en producciones de la Royal Shakespeare Company, como A Christmas Carol, y a los ocho interpretó a Gavroche en Les Misérables en el West End. Su formación clásica incluye roles en Othello , King Lear y Richard II, así como musicales como The Last Five Years y Company, por la que ganó el Olivier Award al Mejor Actor de Reparto en un Musical.
En pantalla, debutó en Five Children and It y acumuló créditos en series como Leonardo, Groove High, Broadchurch, Crashing, Heartstopper y Doctor Who. Su presencia escénica ha sido elogiada por la crítica, desde su debut en The York Realist hasta Cock.
En lo personal, Bailey ha sido reconocido por su activismo: participa en campañas por los derechos LGBTQ+, aboga por la representación queer en la industria y ha hablado abiertamente sobre el “desmantelamiento de narrativas” que obligan a los actores gay a permanecer en el clóset para proyectos comerciales. Su elegancia en alfombras rojas, como en los BAFTA o los Globos de Oro, y su discreción sobre su vida privada, junto a su familia de “cuatro mujeres brillantes y un padre con ética de trabajo increíble”, han reforzado su imagen como figura pública admirada y respetada.
Bailey, soltero y dueño de un perro llamado Benson, describió su cita ideal como “un paseo, cena, teatro o películas… o Legos en la cita 100”, y busca en una pareja a alguien cuyo “éxito sea un verdadero turn-on”.
Este galardón no solo celebra el 40 aniversario de un ícono cultural, sino que marca un paso hacia la inclusión en Hollywood, en un año donde Bailey brilla en Wicked: For Good y sigue expandiendo su legado.