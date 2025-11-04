Jonathan Bailey hace historia al ser el primer hombre abiertamente gay nombrado el más sexy del mundo

Jonathan Bailey es nombrado el hombre más sexy del mundo

Jonathan Bailey expresó su sorpresa y gratitud por el título: “Es un honor enorme, estoy increíblemente halagado, pero es completamente absurdo”, dijo el actor entre risas, agregando con humor: “Espero que la gente me trate diferente ahora, espero que sí”.

Jonathan Bailey en la revista People (Instagram)

El actor, quien se enteró de la noticia a principios de año mientras actuaba en una producción de Ricardo II de Shakespeare en el Bridge Theatre de Londres, recalcó el valor del premio en un momento de amenazas al sector LGBTQ+: “Me alegra que People invite a alguien que pueda apreciar realmente el valor de un hombre sexy”.

Jonathan Bailey en la revista People (Instagram)

La revista People explicó que la elección se basó en una combinación de carisma, trayectoria profesional, impacto cultural, estilo personal y conexión emocional con el público. Bailey, conocido por su papel como Lord Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, ha destacado también en cine con su interpretación del Príncipe Fiyero en Wicked junto a Ariana Grande y Cynthia Erivo, y en la secuela Wicked: For Good, que se estrenará el 21 de noviembre de 2025.

Jonathan Bailey (Getty Images)

Además, protagonizó Jurassic World Rebirth al lado de Scarlett Johansson, consolidando su transición de la televisión al cine. Su versatilidad como actor y su compromiso con la representación LGBTQ+, que incluyendo su rol en la miniserie Fellow Travelers, que le valió un Critics’ Choice Television Award y una nominación al Emmy por Mejor Actor de Reparto, fueron factores clave en su elección.

Este nombramiento lo convierte en el primer hombre abiertamente gay en recibir el título, un avance histórico en diversidad que ha sido aplaudido por el elenco de Wicked, con reacciones como la de Jeff Goldblum: “Es el hombre más sexy no solo en este planeta, sino en el sistema solar, el universo y cualquier multiverso”.

La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva. En redes sociales, el nombramiento fue celebrado como un avance en diversidad e inclusión, y el hashtag #SexiestManAlive2025 se volvió tendencia global en cuestión de horas. A través de redes sociales, el elenco de Wicked lució playeras con imágenes de Bailey, celebrando sus “abs” y su carisma.