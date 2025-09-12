Meses después de la muerte de Silvia Pinal, quien partió a los 93 años tras sufrir una infección en las vías urinarias, su nieta Frida Sofía sorprendió a sus 1.6 millones de seguidores al publicar un conmovedor mensaje en honor a la diva del cine mexicano, con motivo del que habría sido su cumpleaños 94, el día 12 de septiembre.
Pese a las tensiones familiares, Frida Sofía recuerda a su abuela, Silvia Pinal en su cumpleaños 94
Fue el pasado 28 de noviembre del año pasado, cuando se confirmó el fallecimiento de Silvia Pinal a los 93 años, marcando el final de una era en el entretenimiento mexicano. Su partida dejó un profundo vacío en su familia, especialmente en su nieta Frida Sofía, quien ha mantenido una relación distante con la dinastía Pinal debido a diversos conflictos personales y familiares.
Sin embargo, a pesar de esa distancia, Frida Sofía sorprendió recientemente al dedicar un emotivo mensaje en redes sociales con motivo del que habría sido el cumpleaños número 94 de su abuela.
"Felicidades hasta el cielo abue ✨ te amo mucho 😇 siempre", escribió acompañada de una foto en la que aparece durante su infancia junto a su abuela.
Cabe destacar que, la publicación en honor a Silvia Pinal no solo rinde tributo a una figura emblemática del entretenimiento mexicano, sino que también revela el profundo vínculo que Frida mantuvo con ella, y que hasta el día de hoy sigue vigente.
Incluso, en diversas ocasiones, la hija de Alejandra Guzmán siempre recalcó que pese al distanciamiento que existe con su familia, sentía mucho aprecio y admiración por su "abuela Pinal", como ella misma le decía.
Desde la muerte de Silvia Pinal, su nieta Frida ha compartido diversos homenajes en redes sociales. En su momento, agradeció haber podido despedirse de la actriz, a quien definió como “una reina que merecía descansar en paz”.
"'Alejada' siempre estuve, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi abuela Pinal", escribió Frida Sofía junto a un breve clip que muestra una entrevista que Juan José Origel le hizo a Silvia Pinal en donde habla de su nieta.
Aunque la nieta de Silvia Pinal no asistió al funeral ni al homenaje oficial en Bellas Artes, envió un arreglo floral a la cripta familiar.
Pese al distanciamiento con las Pinal, Frida Sofía pudo despedirse de su abuela
Tras la muerte de Silvia Pinal el 28 de noviembre, Frida Sofía publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde confirmó que sí pudo despedirse de su abuela en sus últimos momentos de vida.
En el clip, la influencer aparece llorando mientras narra lo que fue su último encuentro con la diva del cine mexicano, dejando ver la fuerte carga emocional que implicó ese momento para ella. “Me pude despedir de ella y decirle todo lo que sentía”, expresó visiblemente afectada.
"Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, tan frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, toda abundancia que me da en momentos, momento que valen, pero más bien que no tienen precio", expresó Frida.
"Uno de eso momentos fue el regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba que soy eternamente agradecida. Y pues que se merece descansar que la esperará su hija, mi hermana Natasha para recibirla en la gloria de Dios como la reina que es y así es y así fue, eso fue lo más bonito de esta desgracia", confesó