Pese a las tensiones familiares, Frida Sofía recuerda a su abuela, Silvia Pinal en su cumpleaños 94

Frida Sofía recuerda a su abuela, Silvia Pinal en su cumpleaños 94

Fue el pasado 28 de noviembre del año pasado, cuando se confirmó el fallecimiento de Silvia Pinal a los 93 años, marcando el final de una era en el entretenimiento mexicano. Su partida dejó un profundo vacío en su familia, especialmente en su nieta Frida Sofía, quien ha mantenido una relación distante con la dinastía Pinal debido a diversos conflictos personales y familiares.

Frida Sofía felicita a Silvia Pinal en el que sería su cumpleaños 94. (Instagram)

Sin embargo, a pesar de esa distancia, Frida Sofía sorprendió recientemente al dedicar un emotivo mensaje en redes sociales con motivo del que habría sido el cumpleaños número 94 de su abuela.

"Felicidades hasta el cielo abue ✨ te amo mucho 😇 siempre", escribió acompañada de una foto en la que aparece durante su infancia junto a su abuela.

Frida Sofía felicita a su abuela Silvia Pinal en el que sería su cumpleaños 94. (Instagram)

Cabe destacar que, la publicación en honor a Silvia Pinal no solo rinde tributo a una figura emblemática del entretenimiento mexicano, sino que también revela el profundo vínculo que Frida mantuvo con ella, y que hasta el día de hoy sigue vigente.

Incluso, en diversas ocasiones, la hija de Alejandra Guzmán siempre recalcó que pese al distanciamiento que existe con su familia, sentía mucho aprecio y admiración por su "abuela Pinal", como ella misma le decía.

Frida Sofía se despide de Silvia Pinal. (Agencia México)

Desde la muerte de Silvia Pinal, su nieta Frida ha compartido diversos homenajes en redes sociales. En su momento, agradeció haber podido despedirse de la actriz, a quien definió como “una reina que merecía descansar en paz”.

"'Alejada' siempre estuve, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi abuela Pinal", escribió Frida Sofía junto a un breve clip que muestra una entrevista que Juan José Origel le hizo a Silvia Pinal en donde habla de su nieta.

Aunque la nieta de Silvia Pinal no asistió al funeral ni al homenaje oficial en Bellas Artes, envió un arreglo floral a la cripta familiar.