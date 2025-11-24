A un año de su muerte, la familia Pinal alista homenaje para Silvia, confirma Stephanie Salas

La familia Pinal alista homenaje para Silvia, confirma Stephanie Salas

A un año de la muerte de Silvia Pinal, su familia prepara un homenaje especial para honrar su legado. La noticia fue confirmada por su nieta, Stephanie Salas, quien adelantó que se organizarán varios actos para recordar a la icónica actriz.

Sobre los preparativos, la actriz y cantante fue contundente al señalar que la coordinación del homenaje está en manos de su mamá, Sylvia Pasquel:

“La verdad, eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, sino varios, porque la gente tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, dijo.

Silvia Pinal (Adrian Burns/Archivo Quién)

En sus palabras, Stephanie reafirmó la importancia de que estas manifestaciones de cariño se realicen con respeto: “Ya nos pondremos de acuerdo … con respeto y todo bien, sin sacar provecho de eso”, comentó.

Por otro lado, uno de los temas que más expectativa ha generado tras la partida de la legendaria actriz es la posibilidad de transformar la icónica casa del Pedregal (el emblemático hogar donde vivió doña Silvia durante décadas) en un museo abierto al público.

Este proyecto, visto por muchos como una forma de preservar su memoria, aún no tiene rumbo definido. Stephanie Salas lo dejó claro al señalar que nada está decidido: “Ojalá (se haga), y si no, lo que tenga que ser; pero sobre todo, llevarla aquí adentro, eso es con lo que yo me llevo”, comentó.

Silvia Pinal y Stephanie Salas (Instagram.)

Stephanie Salas reconoce que el duelo por Silvia Pinal es una experiencia compartida

En cuanto al proceso de duelo que atraviesa su mamá, Sylvia Pasquel, la actriz habló con sensibilidad sobre una experiencia que, aunque profundamente personal, también se vive de la mano del público que quiso y admiró a la matriarca.

“Lo único que te puedo decir es que es un proceso personal; sin embargo, también se comparte con la gente, porque entendemos, y como bien lo dije el día que despedimos a mi abuela en Bellas Artes, para mí siempre será mi abuela, pero también es del pueblo. Entonces, yo creo que entre todos hemos padecido su falta”, finalizó.