A un año de su partida, Enrique Guzmán confiesa cómo mantiene presente a Silvia Pinal

Enrique Guzmán siente la presencia de Silvia Pinal a un año de su muerte

Enrique Guzmán recordó con emoción a quien fuera una figura clave en su vida y en la historia del cine mexicano: Silvia Pinal. El cantante, visiblemente conmovido, habló sobre el lazo que aún tiene con su ex esposa, cuyo legado artístico sigue presente a casi un año de su partida.

La confesión se produjo al término de un concierto en el recinto La Maraka, donde Guzmán respondió a preguntas de la prensa acerca de cómo recordaría a Pinal el próximo Día de Muertos y en el primer aniversario luctuoso de la actriz, quien falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años.

“Yo hablo con ella todas las noches”, dijo sobre su vínculo con la actriz, con quien estuvo casado entre 1968 y 1976.

Guzmán reconoció que no requiere de una fecha señalada para mantener viva la presencia de Pinal: “Ya sabes, es la madre de mis mejores hijos”, apuntó.