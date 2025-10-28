El cantante Enrique Guzmán, papá de Alejandra y Luis Enrique Guzmán, sorprendió recientemente al compartir que desde la muerte de la primera actriz Silvia Pinal mantiene con ella una conexión espiritual.
A un año de su partida, Enrique Guzmán confiesa cómo mantiene presente a Silvia Pinal
Enrique Guzmán siente la presencia de Silvia Pinal a un año de su muerte
Enrique Guzmán recordó con emoción a quien fuera una figura clave en su vida y en la historia del cine mexicano: Silvia Pinal. El cantante, visiblemente conmovido, habló sobre el lazo que aún tiene con su ex esposa, cuyo legado artístico sigue presente a casi un año de su partida.
La confesión se produjo al término de un concierto en el recinto La Maraka, donde Guzmán respondió a preguntas de la prensa acerca de cómo recordaría a Pinal el próximo Día de Muertos y en el primer aniversario luctuoso de la actriz, quien falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años.
“Yo hablo con ella todas las noches”, dijo sobre su vínculo con la actriz, con quien estuvo casado entre 1968 y 1976.
Guzmán reconoció que no requiere de una fecha señalada para mantener viva la presencia de Pinal: “Ya sabes, es la madre de mis mejores hijos”, apuntó.
Silvia Pinal y Enrique Guzmán: una historia de amor que marcó al espectáculo mexicano
La relación entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán fue una de las más mediáticas y comentadas del espectáculo mexicano durante las décadas de 1960 y 1970. La diva del cine nacional y el ídolo del rock and roll formaron una pareja que, en su momento, simbolizó la unión de dos grandes figuras del entretenimiento. Sin embargo, tras años de amor, fama y altibajos, su historia terminó marcada por la controversia y el distanciamiento.
Silvia Pinal y Enrique Guzmán se conocieron en los años sesenta, cuando ambos gozaban de enorme popularidad. Ella, ya consagrada como una de las actrices más respetadas de la Época de Oro del cine mexicano, y él, consolidado como una de las voces juveniles más influyentes de su generación. Se casaron en 1967, y de esa unión nacieron Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, quienes también seguirían los pasos artísticos de sus papás.
Durante sus primeros años juntos, la pareja fue portada constante de revistas de espectáculos, presentándose como un matrimonio popular y estable. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias de carácter y el intenso ritmo de trabajo comenzaron a desgastar la relación. En diversas entrevistas, Pinal reconoció que su matrimonio fue difícil y que enfrentó momentos de tensión.
El vínculo terminó oficialmente en 1976, después de casi una década de relación. Con el tiempo, Silvia Pinal habló públicamente de las dificultades que vivió en su matrimonio, afirmando que decidió separarse para proteger su bienestar emocional y el de sus hijos. Por su parte, Enrique Guzmán ha expresado en los últimos años un tono más reflexivo, destacando que, a pesar del final, siempre ha mantenido respeto y cariño hacia la madre de sus hijos.