Comienza la cuenta regresiva: Crystal Waters está lista para 'The Best of I Love Dance' este viernes en CDMX

"Uno debe soltarse en la pista de baile", asegura Crystal Waters

Para Crystal Waters, hablar de la vida nocturna, de su gente y de su música, es hablar de su historia personal y del mundo que la nutrió y la vio surgir como artista y encontrar su estilo, su sonido particular.

“Vengo del ambiente de los clubes, de la cultura de los clubes; así que para mí era una comunidad, un sentimiento de pertenencia. Porque yo no era artista de R&B ni de pop, pero me encantaba la música de club”, cuenta en exclusiva para Quién la cantante y compositora estadounidense, referencia del house que saltó de las tornamesas a la señal de MTV hace más de 30 años, y a quien puedes ver este viernes 19 de diciembre en el Palacio de los Deportes junto al resto del cartel de The Best of I Love Dance.

Crystal Waters (Paras Griffin/Getty Images for BET)

Desde entonces, asegura, ha crecido y evolucionado pero siempre con el objetivo de “mantener esa energía”, por lo que busca “ponerle corazón y pasión, sabiendo que la música que creo realmente le traerá alegría a alguien”.

Llevar disfrute a la gente y ponerlos en movimiento se convirtió en la naturaleza del trabajo de Crystal Waters, quien acepta que “cuando era más joven pensaba más en mí misma”. Pero, ahora, su pasión por la música se nutre de brindarle alegría y felicidad a la gente.

Eso mantiene viva la pasión. Y, sabes, quiero ver a la gente bailando Crystal Waters, cantante y compositora

Sus palabras son contundentes: la pista de baile merece respeto, la pista de baile exige movimiento, acción, conexión.

Crystal Waters (Ilya S. Savenok/Getty Images for Runway 7)

“Y creo que la gente ha perdido la conexión con la música, que se supone que te hace bailar. Veo gente con los celulares apuntando, así que espero que, mientras siga aquí, la gente recuerde que se supone que uno debe bailar, salir y soltarse en la pista de baile y simplemente pasarla bien”, señala.