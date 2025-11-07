“Yo no empecé a cocinar a los 14 años por un reconocimiento ni tampoco me quita el sueño”: chef Lucho Martínez

El chef Lucho Martínez de Em asegura: "Yo no empecé a cocinar a los 14 años por un reconocimiento"

Si bien el programa presenta todo el drama que se vive en los restaurantes y lo que pasa en la mente y en la vida de los chefs en los días previos a la entrega de las estrellas Michelin, no puede dejar de lado la historia de cada uno de ellos y el cúmulo de experiencias que los han formado y que, si bien los han puesto ante la posibilidad de ser reconocidos con uno de estos galardones, son sólo eso.

En este sentido, el chef Lucho tiene bien clara la distancia que pone con el reconocimiento que obtuvo en 2024.

“Yo no empecé a cocinar a los 14 años por un reconocimiento y tampoco me quita el sueño el reconocimiento ahorita. Es lo que es, es mi trabajo, hago lo que me gusta, me siento muy libre dentro de la cocina y eso es lo que me ha puesto en la posición que me ha puesto”, enfatiza.

El chef Lucho Martínez en 'Al Filo: Persiguiendo Estrellas Michelin' de Apple TV+ (Apple TV+)

Para Lucho es importante que, al menos en su caso, se le vea más allá del título de chef. “Como que todo el mundo habla de una cosa, ¿no? Y yo hago muchas otras cosas. O sea, para mí es más importante crear, por eso soy chef, por eso escogí esa profesión. Pero crear es muchas cosas: ambientes, experiencias, restaurantes, carreras, y enlazar otras disciplinas con lo que yo hago”, explica.

¿Qué pasa cuando un restaurante recibe una estrella Michelin?

El episodio de la serie documental Al Filo: Persiguiendo Estrellas Michelin se grabó en la Ciudad de México en 2024 y concluye, precisamente, con la ceremonia en la que se nombra a quienes reciben este reconocimiento. Pero, ¿qué pasó con el chef Lucho a la mañana siguiente?

Chef Lucho Martínez (Instagram / Chef Lucho Martínez)

“¿Qué cambia o qué cambió? En que yo, una unas noches antes, como que les dije (a su personal): ‘Lo único que va a cambiar es que va a venir gente con más expectativa’. Y nadie nos tiene que definir si somos el mejor (restaurante), el tres, el dos, el uno; nadie tiene que definir eso. Si alguien en este restaurante tiene que sentir que trabaja en el mejor restaurante de México o del mundo somos nosotros”, subrayó.

Lucho es contundente al decir que, ante este logro, cambió la responsabilidad de todo el equipo de Em, pero que su estándar “siempre estuvo muy alto” y asegura que ese nivel de exigencia y de calidad es su mantra: “Ya está bien hecho, ¿cómo puede estar mejor? Siempre estamos empujándonos, como equipo, a seguir subiendo la vara”.

Chef Lucho Martínez (Instagram / Chef Lucho Martínez)

Lo cierto es que después de obtener la estrella, hubo muchos cambios en el equipo. “La gente también se marea. Tienes que estar listo para ser reconocido”, dice Lucho y, por lo visto, hay quienes no lo estuvieron.