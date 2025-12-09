Shakira rindió homenaje al inolvidable Gustavo Cerati, fallecido el 4 de septiembre de 2014 tras cuatro años en coma por un ACV,durante su primer concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina.
Gracias a la inteligencia artificial pudo hacer un dueto con el tema “Día Especial”, momento que conmovió al público y se viralizó rápidamente en redes.
Shakira 'revive' a Gustavo Cerati para cantar juntos 'Día
especial'
La colombiana abrió este lunes el primero de sus tres conciertos agotados en Buenos Aires –programados para el 8, 9 y 11 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield– con un repertorio que incluyó éxitos como “La Tortura”, “Hips Don’t Lie” y “TQG”.
El show, parte del cierre latinoamericano de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, contó con 14 cambios de vestuario y colaboraciones como la orquesta del Teatro Colón en “La Pared”.
Sin embargo, el momento más emocionante llegó cuando cantó “Día Especial”, del álbum Fijación Oral Vol. 1, lanzado el 3 de junio de 2005. Durante la interpretación, la imagen y voz de Cerati aparecieron en las pantallas gigantes gracias a la IA para lograr un dueto virtual. “Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era ‘Un día especial’, por eso nuestra amistad durará para siempre”, dijo la cantante y el público estalló en aplausos mientras coreaban “Cerati, Cerati”.
Horas antes, Shakira anticipó la sorpresa en Instagram con una foto de Buenos Aires y la frase “Hoy es un día especial”, acompañada de la canción de fondo, lo que generó especulaciones entre fans.
La amistad de Shakira y Cerati
Shakira y Cerati se conocieron en Punta del Este, Uruguay, porque eran vecinos en sus casas de vacaciones. Cerati, exlíder de Soda Stereo, aportó su toque de rock alternativo al sonido de Fijación Oral Vol. 1, coescribiendo y produciendo varias canciones junto a Shakira, Lester Mendez y Luis Fernando Ochoa, bajo la supervisión ejecutiva de Rick Rubin.
Los músicos coescribieron "Día Especial" y en “No” (que alcanzó el #2 en Billboard Latin Pop Songs y #11 en Hot Latin Songs) Cerati tocó guitarra y cantó los coros.
El argentino ayudó en la composición y arreglos de “Tu Boca” y en “Don’t Bother” contribuyó al sonido final en la versión de Oral Fixation Vol. 2 (2005), la contraparte en inglés.
Shakira ha descrito a Cerati como una influencia clave que le enseñó humildad y fascinación por su proceso creativo. Juntos compartieron escenarios en conciertos benéficos y reconocimientos mutuos.
El estadio, con capacidad para 50,000 personas, vibró con el homenaje de la colombiana.
Los shows en Vélez forman parte del tramo final de la gira de Shakira, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, lanzada en abril de 2024 para promocionar su álbum homónimo. Con 82 fechas programadas, la gira ha recaudado más de 327.4 millones de dólares, posicionándose como la #2 más taquillera de 2025 según Billboard Boxscore –la única latina en el top 10, superando a Paul McCartney y Bruno Mars– y la más exitosa de una mujer en la historia latina.
Tras Buenos Aires, Shakira se presentará el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cerrando su paso por Argentina ante otro recinto agotado.