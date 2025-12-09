Shakira 'revive' a Gustavo Cerati para cantar juntos 'Día

especial'

La colombiana abrió este lunes el primero de sus tres conciertos agotados en Buenos Aires –programados para el 8, 9 y 11 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield– con un repertorio que incluyó éxitos como “La Tortura”, “Hips Don’t Lie” y “TQG”.

El show, parte del cierre latinoamericano de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, contó con 14 cambios de vestuario y colaboraciones como la orquesta del Teatro Colón en “La Pared”.

Sin embargo, el momento más emocionante llegó cuando cantó “Día Especial”, del álbum Fijación Oral Vol. 1, lanzado el 3 de junio de 2005. Durante la interpretación, la imagen y voz de Cerati aparecieron en las pantallas gigantes gracias a la IA para lograr un dueto virtual. “Siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era ‘Un día especial’, por eso nuestra amistad durará para siempre”, dijo la cantante y el público estalló en aplausos mientras coreaban “Cerati, Cerati”.

Horas antes, Shakira anticipó la sorpresa en Instagram con una foto de Buenos Aires y la frase “Hoy es un día especial”, acompañada de la canción de fondo, lo que generó especulaciones entre fans.

La amistad de Shakira y Cerati

Shakira y Cerati se conocieron en Punta del Este, Uruguay, porque eran vecinos en sus casas de vacaciones. Cerati, exlíder de Soda Stereo, aportó su toque de rock alternativo al sonido de Fijación Oral Vol. 1, coescribiendo y produciendo varias canciones junto a Shakira, Lester Mendez y Luis Fernando Ochoa, bajo la supervisión ejecutiva de Rick Rubin.

Cerati y Shakira (Archivo)

Los músicos coescribieron "Día Especial" y en “No” (que alcanzó el #2 en Billboard Latin Pop Songs y #11 en Hot Latin Songs) Cerati tocó guitarra y cantó los coros.