Shakira y Piqué logran lo impensable: revelan cómo es su relación a tres años de su ruptura

Shakira y Gerard Piqué habrían alcanzado lo impensable tres años después de su mediática separación, cuyas tensiones la cantante llegó a reflejar en su música.
Según el periodista Álex Rodríguez, la colombiana y el exfutbolista ya mantendrían una relación “normal” y sin intermediarios legales, pues “ahora se comunican directamente”.
La nueva relación de Shakira y Piqué
Según reveló el periodista Álex Rodríguez en el programa ¡Siéntese Quién Pueda! de Univision, personas del entorno cercano a Shakira aseguran que la relación entre la cantante y su expareja, Gerard Piqué, ha mejorado notablemente.
"La relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos", aseguró.
La custodia de Milan y Sasha había sido el principal punto de conflicto entre ambos, pero ahora todo indica que Shakira y Piquéhan logrado coincidir en lo relacionado con la crianza de sus hijos.
“En ese tema no hay ninguna diferencia; ambos están abogando porque tengan paz, seguridad y en todo se ponen de acuerdo”, aseguró Rodríguez. Incluso, el exfutbolista estaría viajando a Miami una vez al mes para convivir con los niños.
El periodista añadió que, según su fuente, Gerard Piqué no está molesto porque Milan y Sasha acompañen a Shakira a eventos públicos; de hecho, sería todo lo contrario.
“Piqué sabe que a los niños les encanta y, por lo tanto, está tranquilo. Ambos están enfocados en el bienestar de sus hijos”, explicó el comunicador.
Shakira reconoce la labor de Piqué como papá
Como se recuerda, Shakira y Piquéprotagonizaron en junio de 2022 una de las separaciones más polémicas y mediáticas del espectáculo, marcada por la presunta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía.
Sin embargo, recientemente en Argentina, Shakira habló sobre la educación de sus hijos, Milan y Sasha, y destacó la disciplina y el compromiso que ambos han desarrollado en su día a día.
Incluso sorprendió al elogiar a su expareja, Gerard Piqué, a quien calificó como un padre “muy disciplinado”, reconociendo su papel en la formación de sus hijos pese a la separación:
“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica”, reconoció la cantante durante una entrevista con el conductor Alejandro “Marley” Wiebe para el programa Por el Mundo de Telefe.