Shakira y Piqué logran lo impensable: revelan cómo es su relación a tres años de su ruptura

La nueva relación de Shakira y Piqué

Según reveló el periodista Álex Rodríguez en el programa ¡Siéntese Quién Pueda! de Univision, personas del entorno cercano a Shakira aseguran que la relación entre la cantante y su expareja, Gerard Piqué, ha mejorado notablemente.

Shakira y Gerard Piqué. (Getty Images)

"La relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos", aseguró.

La custodia de Milan y Sasha había sido el principal punto de conflicto entre ambos, pero ahora todo indica que Shakira y Piqué han logrado coincidir en lo relacionado con la crianza de sus hijos.

“En ese tema no hay ninguna diferencia; ambos están abogando porque tengan paz, seguridad y en todo se ponen de acuerdo”, aseguró Rodríguez. Incluso, el exfutbolista estaría viajando a Miami una vez al mes para convivir con los niños.

Gerard Piqué y Shakira (Instagram)

El periodista añadió que, según su fuente, Gerard Piqué no está molesto porque Milan y Sasha acompañen a Shakira a eventos públicos; de hecho, sería todo lo contrario.

“Piqué sabe que a los niños les encanta y, por lo tanto, está tranquilo. Ambos están enfocados en el bienestar de sus hijos”, explicó el comunicador.