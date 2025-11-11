El próximo Mundial del Fútbol marcará un capítulo sin precedentes en la historia del deporte más popular del mundo. Ya comenzaron los preparativos camino hacia este torneo, y el evento más importante antes del inicio de este es la Ceremonia de Sorteo, donde se define a los grupos y el calendario de partidos, así como las ciudades sede de sus encuentros.
¿Cuándo es la Ceremonia de Sorteo del Mundial de Fútbol 2026?
¿Cuándo y dónde será la Ceremonia de Sorteo del Mundial 2026?
La ceremonia está programada para el día 5 de diciembre y será en Washington D.C., en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. El evento será transmitido en la página oficial FIFA.com y FIFA+ y por las televisoras mexicanas TUDN, VIX y TV Azteca.
¿A qué hora será el sorte del Mundial 2026?
Da comienzo a las 10:00 hora de México.
Durante la ceremonia, se colocan las selecciones clasificadas en bombos (o sea, grupos de equipos) según criterios específicos como su ranking en la FIFA, confederación a la que pertenecen y el desempeño en las eliminatorias. La elección es aleatoria y se asignan en grupos de la A a la H, y marca el inicio oficial del camino hacia el Mundial.
¿Cuándo y dónde será la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026?
La tan esperada ceremonia de apertura se realizará el 11 de junio del 2026 en el imponente Estadio Azteca, coronando a la Ciudad de México como la única ciudad en el mundo que ha albergado ya tres Copas Mundiales.
La inauguración, como es ya tradicional, incluirá un espectáculo musical del artista encargado de la canción oficial del mundial. Se espera que haya una producción sin precedentes que refleje la diversidad cultural de las tres naciones anfitrionas.
El Mundial es, sin duda, el evento deportivo más importante que México presenciará esta década, y hay ciertas fechas importantes que deben tomarse en cuenta para disfrutarlo al máximo.
¿Qué partidos van a ocurrir en México?
Se ha confirmado que 13 de las disputas por la Copa Mundial ocurrirán en nuestro país durante la Fase de Grupos, Dieciseisavos, Octavos, Cuartos y Semifinales divididos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
El 11 de junio, 14 de junio, 17 de junio, 18 de junio, 20 de junio, 23 de junio, 24 de junio, 26 de junio, 29 de junio, 30 de junio y 5 de julio México brillará como cancha internacional y host del mundo. La Selección Nacional tendrá la oportunidad de jugar en casa en el Estadio Azteca durante su primer y tercer partido.
Los distintivos de este Mundial 2026
El Mundial 2026 será el más grande de la historia con 48 selecciones, múltiples sedes y formato rediseñado, con tres países prestando su territorio para vivir el más importante momento del deporte. El formato completamente renovado incluye a las 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. De ellos, los primeros dos y los ocho mejores terceros de cada sector avanzarán a dieciseisavos de final, abriendo el camino a una fase eliminatoria más amplia y reñida.
Con este cambio, las selecciones que alcancen la gran final habrán disputado ocho partidos, uno más que en el formato utilizado en el último Mundial, Qatar 2022.
¿Cuándo y dónde será la final del Mundial 2026?
La gran final está programada para el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey, una de las 11 ciudades de Estados Unidos que recibirán el Mundial 2026.
El estadio MetLife tiene capacidad de 82,500 personas y fue inaugurado en 2010 como hogar de los New York Giants y los New York Jets, equipos de fútbol americano. En esta ocasión, prestará su pasto para el fútbol soccer.
El Mundial 2026 no sólo pondrá a prueba la pasión de los aficionados, sino también la capacidad de tres países de colaborar en el evento deportivo más icónico del planeta. México, con su legado histórico y fervor futbolero, será pieza clave en esta era nueva era del fútbol.