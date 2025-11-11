¿Cuándo es la Ceremonia de Sorteo del Mundial de Fútbol 2026?

¿Cuándo y dónde será la Ceremonia de Sorteo del Mundial 2026?

La ceremonia está programada para el día 5 de diciembre y será en Washington D.C., en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. El evento será transmitido en la página oficial FIFA.com y FIFA+ y por las televisoras mexicanas TUDN, VIX y TV Azteca.

¿A qué hora será el sorte del Mundial 2026?

Da comienzo a las 10:00 hora de México.

Durante la ceremonia, se colocan las selecciones clasificadas en bombos (o sea, grupos de equipos) según criterios específicos como su ranking en la FIFA, confederación a la que pertenecen y el desempeño en las eliminatorias. La elección es aleatoria y se asignan en grupos de la A a la H, y marca el inicio oficial del camino hacia el Mundial.

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 05: A general view inside the venue as the LED screen displays the final groups during the 2025 FIFA Club World Cup Draw at Telemundo Studios on December 05, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Brennan Asplen/Getty Images) (Brennan Asplen/Getty Images)

¿Cuándo y dónde será la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026?

La tan esperada ceremonia de apertura se realizará el 11 de junio del 2026 en el imponente Estadio Azteca, coronando a la Ciudad de México como la única ciudad en el mundo que ha albergado ya tres Copas Mundiales.

La inauguración, como es ya tradicional, incluirá un espectáculo musical del artista encargado de la canción oficial del mundial. Se espera que haya una producción sin precedentes que refleje la diversidad cultural de las tres naciones anfitrionas.

AL KHOR, QATAR - NOVEMBER 20: Dancers perform during the opening ceremony prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group A match between Qatar and Ecuador at Al Bayt Stadium on November 20, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Elsa/Getty Images) (Elsa/Getty Images)

El Mundial es, sin duda, el evento deportivo más importante que México presenciará esta década, y hay ciertas fechas importantes que deben tomarse en cuenta para disfrutarlo al máximo.