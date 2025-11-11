¿Cuánto cuesta la playera de México para el mundial 2026 y dónde comprarla?

La Selección Mexicana y Adidas presentaron oficialmente la playera con la que el Tri jugará el Mundial 2026. El diseño lleva el verde que caracteriza los uniformes del Tricolor, vivos blancos y rojos en mangas y cuello.
La protagonista es la Piedra del Sol o Calendario Azteca, uno de los símbolos más poderosos de la identidad mexicana, reinterpretado con un toque contemporáneo que combina tradición y modernidad . Es así como se hace oficial la playera para este 2026.
El verde vuelve a ser tendencia
Más allá del fútbol, el nuevo jersey del Tri también conecta con una tendencia que domina el streetstyle: el verde en todas sus tonalidades. El color es un must en moda y diseño para 2026.
El jersey no solo rinde homenaje a la cultura mexicana, también conecta con una nueva generación. Adidas explicó que la reproducción del Calendario Azteca fue autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que refuerza su valor cultural y respeto hacia nuestras raíces. “Este jersey es algo más que un uniforme; es un símbolo de unidad y celebración" declaró la marca alemana.
Los detalles que lo hacen único
El modelo principal del lanzamiento fue Santiago Giménez. Además, Adidas reveló el uniforme de los arqueros con una propuesta llena de nostalgia: playera rosa con amarillo y morado al estilo de Jorge Campos, ícono del fútbol.
La colección incluye también shorts, chamarras, balones de entrenamiento y gorras. El resultado: prendas que combinan diseño, historia y emoción.
¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial?
La nueva playera de la Selección Mexicana ya está disponible. La versión de jugador está en tres mil pesos, mientras que la versión aficionado en dos mil pesos. Ambas versiones están disponibles en corte masculino, femenino e infantil; y también en manga larga.
También esta el uniforme completo y varios accesorios: shorts, calcetas, chamarras, jerseys y pants de training, gorras y mochilas. Todo con el mismo diseño. Un must que no te puede faltar para apoyar a México este 2026.