¿Cuánto cuesta la playera de México para el mundial 2026 y dónde comprarla?

El verde vuelve a ser tendencia

Más allá del fútbol, el nuevo jersey del Tri también conecta con una tendencia que domina el streetstyle: el verde en todas sus tonalidades. El color es un must en moda y diseño para 2026.

El jersey no solo rinde homenaje a la cultura mexicana, también conecta con una nueva generación. Adidas explicó que la reproducción del Calendario Azteca fue autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que refuerza su valor cultural y respeto hacia nuestras raíces. “Este jersey es algo más que un uniforme; es un símbolo de unidad y celebración" declaró la marca alemana.

Los detalles que lo hacen único

El modelo principal del lanzamiento fue Santiago Giménez. Además, Adidas reveló el uniforme de los arqueros con una propuesta llena de nostalgia: playera rosa con amarillo y morado al estilo de Jorge Campos, ícono del fútbol.

Nuestro jersey, nuestra pasión, nuestra nación. (Vía Instagram (@adidasmx))

La colección incluye también shorts, chamarras, balones de entrenamiento y gorras. El resultado: prendas que combinan diseño, historia y emoción.