FIFA define hoy los grupos del Mundial 2026: horario, dónde verlo y todo lo que debes saber del sorteo

¿Quiénes podrían debutar contra México?

A pocos meses de que arranque el Mundial de 2026, la FIFA reveló cómo será el sorteo del 5 de diciembre, donde quedará definido el camino de cada selección. México, por ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, está en el bombo 1 y ya tiene reservado el Grupo A.

El 11 de junio, en el Estadio Azteca, el Tri abrirá la Copa del Mundo ante una selección del bombo 3. Entre las opciones están Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica. La única excepción es Panamá, por compartir confederación.

LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 26: Mexico players huddle prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Mexico at Lusail Stadium on November 26, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Claudio Villa/Getty Images) (Claudio Villa/Getty Images)

Así se formarán los grupos del Mundial

Los cuatro bombos reúnen a las 42 selecciones ya clasificadas según el ranking FIFA de noviembre, con la excepción de los tres anfitriones, que automáticamente van al bombo 1.

Los seis equipos que aún buscan su pase por repechaje ocupan lugares del bombo 4.

El sorteo armará 12 grupos de cuatro selecciones, con una regla básica no puede haber dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo, excepto en el caso de UEFA, que sí puede repetir por tener 16 representantes.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.

