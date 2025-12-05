FIFA define hoy los grupos del Mundial 2026: horario, dónde verlo y todo lo que debes saber del sorteo

A pocos meses del Mundial 2026, la FIFA ya puso sobre la mesa las reglas del sorteo que definirá el camino de cada selección.
Con esto, México puede empezar a imaginar cómo será su debut, a quién podría enfrentar y en qué escenarios jugará durante la fase de grupos.
¿Quiénes podrían debutar contra México?
A pocos meses de que arranque el Mundial de 2026, la FIFA reveló cómo será el sorteo del 5 de diciembre, donde quedará definido el camino de cada selección. México, por ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, está en el bombo 1 y ya tiene reservado el Grupo A.
El 11 de junio, en el Estadio Azteca, el Tri abrirá la Copa del Mundo ante una selección del bombo 3. Entre las opciones están Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica. La única excepción es Panamá, por compartir confederación.
Así se formarán los grupos del Mundial
Los cuatro bombos reúnen a las 42 selecciones ya clasificadas según el ranking FIFA de noviembre, con la excepción de los tres anfitriones, que automáticamente van al bombo 1.
Los seis equipos que aún buscan su pase por repechaje ocupan lugares del bombo 4.
El sorteo armará 12 grupos de cuatro selecciones, con una regla básica no puede haber dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo, excepto en el caso de UEFA, que sí puede repetir por tener 16 representantes.
El evento se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C.
Los partidos del Tri y dónde se jugarán
Una semana después de la inauguración, el 18 de junio, México jugará su segundo partido en el Estadio Chivas de Guadalajara ante un rival procedente del bombo 2.
Finalmente, cerrará la fase de grupos el 24 de junio, otra vez en el Azteca, frente a una selección del bombo 4, donde también estarán los seis equipos de repechaje.
¿Cómo y dónde ver el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre de 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, D.C.
Para quienes están en México, el evento comenzará a las 11:00 a. m. y la ceremonia se podrá seguir en vivo por televisión abierta en canales como TUDN, Canal 5, Las Estrellas, asó como el canal de YouTube de la FIFA.
Durante el sorteo se conocerán los 12 grupos de cuatro selecciones que formarán la fase de grupos del Mundial 2026, una edición histórica, pues será la primera con 48 equipos.
Además, los países anfitriones ya conocerán su posición en los bombos principales, por lo que se revelará el camino para todos los demás equipos clasificados hasta ahora.