Fátima Bosch responde a acusaciones de fraude y revela ataques a su familia

Fátima Bosch niega fraude en su triunfo en Miss Universo

Durante una entrevista para el programa Hoy Día, Fátima negó categóricamente que exista la intención de dejar la corona, respondiendo con firmeza a las versiones que circularon en redes sociales. “Por supuesto que no porque yo me merezco esta corona y yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, verdad solo hay una. Y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas. Y gané yo. Entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?”, afirmó.

La ganadora del certamen insistió en que no existe motivo para poner en duda su título y recalcó que el proceso se llevó a cabo con igualdad de condiciones para todas las concursantes. Añadió que considera injustos los señalamientos que han surgido. “No tienes por qué renunciar porque tú trabajaste por eso y porque tú tienes proyectos, por eso diste el corazón y diste el alma. Es muy injusto que hagan eso".

Fátima Bosch (Getty Images)

Bosch también habló sobre las repercusiones emocionales que esta controversia ha tenido en su vida personal, señalando que la presión mediática ha sido profunda e inesperada. “Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele. Claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón va a haber mucha adversidad y yo no voy a dejar de estar aquí porque yo únicamente estoy en Miss Universo por la filantropía y por las causas sociales".

Las críticas iniciaron cuando, tras su coronación, en redes sociales y algunos espacios informativos surgieron cuestionamientos sobre la transparencia del certamen. Los comentarios señalan supuestos favoritismos y dudas sobre la legitimidad de los resultados, sin presentar evidencia formal. Estas versiones crecieron rápidamente, colocándola en el centro de un debate que escaló más allá del ámbito del entretenimiento.