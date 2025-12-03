Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación tras ganar Miss Universo

Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, volvió a aparecer en medio del escándalo para anunciar que presentó una demanda penal contra la mexicana Fátima Boschpor el presunto delito de difamación.
El conflicto se remonta al altercado ocurrido durante una ceremonia de imposición de bandas, donde el empresario insultó a la mexicana, lo que provocó la reacción de varias concursantes en señal de solidaridad hacia ella.
Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por difamación
A dos semanas del triunfo de Fátima Boschen Miss Universo, la cuenta oficial de Facebook de Miss Universo Tailandia informó que el empresario Nawat Itsaragrisil presentó acciones legales contra la mexicana. Además de mostrar las pruebas de la denuncia, la organización aclaró varios puntos sobre la polémica en la que el empresario presuntamente la insultó el pasado 4 de noviembre.
En el comunicado, aseguran que Nawat nunca insultó ni humilló a la entonces aspirante del certamen, algo que, según afirman, puede comprobarse fácilmente en los audios.
"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en el comunicado.
"La frase decía: 'Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización", agrega el escrito.
Señalan que, tras salir de la sala, Fátima Bosch “inmediatamente hizo una acusación falsa ante los medios, afirmando públicamente lo contrario. Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el señor Nawat Itsaragrisil”.
Acusan a Fátima Bosch de dar falsas declaraciones
Además, señalaron que, pese a ostentar ya el título, la modelo continúa repitiendo estas acusaciones en diversas entrevistas. Las calificaron como falsas y la acusaron de difamar al empresario por los comentarios que él le hizo.
"Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben", agrega la denuncia.
Debido a esto, “Nawat Itsaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la Srta. Fátima Bosch Fernández en Tailandia el 12 de noviembre de 2025. Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán las medidas legales pertinentes con todo el rigor de la ley”.
En el mismo comunicado, también piden a los medios de comunicación “abstenerse de colaborar o amplificar las falsas acusaciones de la Sra. Fátima”, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían emprender acciones legales “por ser cómplices de la difamación”.
Hasta el momento, Fátima Bosch no se ha pronunciado sobre el tema, pero se espera que en breve emita alguna declaración respecto a la demanda de Nawat Itsaragrisil.