Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación tras ganar Miss Universo

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por difamación

A dos semanas del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, la cuenta oficial de Facebook de Miss Universo Tailandia informó que el empresario Nawat Itsaragrisil presentó acciones legales contra la mexicana. Además de mostrar las pruebas de la denuncia, la organización aclaró varios puntos sobre la polémica en la que el empresario presuntamente la insultó el pasado 4 de noviembre.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

En el comunicado, aseguran que Nawat nunca insultó ni humilló a la entonces aspirante del certamen, algo que, según afirman, puede comprobarse fácilmente en los audios.

Fátima Bosch (Instagram)

"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en el comunicado.

"La frase decía: 'Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización", agrega el escrito.

Señalan que, tras salir de la sala, Fátima Bosch “inmediatamente hizo una acusación falsa ante los medios, afirmando públicamente lo contrario. Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el señor Nawat Itsaragrisil”.