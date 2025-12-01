Fátima Bosch se mantiene firme: no renunciará a la corona de Miss Universo

Fátima Bosch no entregará la corona de Miss Universo

A pocos días de ser coronada como la nueva Miss Universo, la tabasqueña Fátima Bosch se mostró firme al afirmar que no tiene nada que demostrar ante quienes cuestionan la legitimidad de su triunfo, pese a las controversias surgidas alrededor de su coronación y la transparencia del certamen.

Fátima Bosch (Instagram)

La modelo de 25 años concedió una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de Telemundo donde fue cuestionada sobre la posibilidad de entregar la corona de Miss Universo, como una manera de poner fin a las polémicas.

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero solo hay una verdad. Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso y pasamos las mismas pruebas. Y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé”, expresó.

También señaló de injustos los malos comentarios que ha recibido, especialmente en redes sociales, cuando solo ella y las personas que la acompañaron saben el esfuerzo que hizo para ganar Miss Universo.

“Tengo 25 años y nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí”, declaró. “Cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad”. Y añadió que entró al certamen “por la filantropía y las causas sociales”.