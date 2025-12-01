Fátima Bosch se mantiene firme: no renunciará a la corona de Miss Universo

Fátima Boschrompió el silencio después de varios días de especulaciones y polémicas en torno a su coronación como Miss Universo 2025.
La mexicana habló por primera vez sobre el clima mediático que ha rodeado su triunfo desde que obtuvo la corona en Tailandia. Su aparición pública generó gran expectación, especialmente tras el aumento de rumores sobre posibles irregularidades en el certamen.
Fátima Bosch no entregará la corona de Miss Universo
A pocos días de ser coronada como la nueva Miss Universo, la tabasqueña Fátima Bosch se mostró firme al afirmar que no tiene nada que demostrar ante quienes cuestionan la legitimidad de su triunfo, pese a las controversias surgidas alrededor de su coronación y la transparencia del certamen.
La modelo de 25 años concedió una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de Telemundo donde fue cuestionada sobre la posibilidad de entregar la corona de Miss Universo, como una manera de poner fin a las polémicas.
“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero solo hay una verdad. Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso y pasamos las mismas pruebas. Y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé”, expresó.
También señaló de injustos los malos comentarios que ha recibido, especialmente en redes sociales, cuando solo ella y las personas que la acompañaron saben el esfuerzo que hizo para ganar Miss Universo.
“Tengo 25 años y nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí”, declaró. “Cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad”. Y añadió que entró al certamen “por la filantropía y las causas sociales”.
Fátima Bosch defiende la transparencia de su coronación en Miss Universo
A su llegada a Nueva Jersey la noche de ayer,Fátima Bosch se defendió de los ataques que ha recibido desde que se coronó como la nueva Miss Universo.
“Bueno, yo creo que cuando hay una verdad certera, no se necesita estarse defendiendo”, afirmó ante un grupo de reporteros. De acuerdo con la modelo, su triunfo “desató mucha polémica”, pero atribuyó ese ruido mediático a que representa un cambio dentro del certamen.
“Yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, que es lo que hoy está haciendo Miss Universo”, expresó al referirse a la nueva visión más inclusiva que la organización internacional ha impulsado en los últimos años.
Desde su coronación, diversas versiones en redes sociales han asegurado que Bosch podría renunciar al título de manera anticipada, sumándose a las teorías que circulan sobre posibles inconformidades internas. Al respecto, la mexicana negó esa posibilidad. “A ver, Miss Universo es un trabajo. Un año que represento a todo el mundo. La organización es transparente, todas las personas que estamos aquí somos transparentes. Ese triunfo me lo gané con arduo trabajo”, declaró.
En medio de este panorama, la mexicana ha intentado preservar una postura profesional, destacando que está enfocada en los compromisos que implica su título mundial. La modelo ha insistido en que su trabajo apenas comienza y que dedicará su año de reinado a impulsar causas sociales, tal como lo marca la visión renovada de Miss Universo.