Fátima Bosch inicia su reinado: así fue su llegada a Nueva York como Miss Universo 2025

Fátima Bosch inicia su reinado: así fue llegada Nueva York como Miss Universo

Después de una larga travesía en Tailanda y su gran triunfo como Miss Universo 2025, Fátima Bosch llegó a Nueva York (ciudad en la que se establecerá mientras cumple con su reinado) para empezar sus labores como Miss.

La modelo arribó al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, donde fue recibida con aplausos, flores y bailes representativos de México al son del mariachi en cuanto descendió del avión. Asimismo, aprovechó para tomarse fotos con algunos de sus fans.

Fátima Bosch llega a Nueva York. (X)

Por otro lado, la Miss Universo habló con la prensa, con quienes expresó su gratitud por las muestras de apoyo y adelantó parte de su próxima agenda: “Tenemos una agenda increíble llena de compromisos. También tenemos muchas cosas de filatropía que es lo que más me gusta”, dijo.

Más allá de las críticas que han surgido desde que se coronó como Miss Universo, la modelo respondió con firmeza: “Cuando hay una verdad certera no se necesita estar defendiéndose, pero la realidad es que, si tenemos voces para usarla. Yo creo que todas las personas saben que es completamente falso".

"Mi triunfo desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo y eso es lo que hoy está siendo Miss Universo. A mi me honra mucho ser parte de esto”, dijo.