Tras coronarse como Miss Universo, Fátima Bosch llegó a Nueva York para iniciar su año de reinado. Su arribo al aeropuerto de Newark estuvo acompañado de una cálida bienvenida con mariachis, bailes folclóricos y banderas mexicanas, organizada por la comunidad mexicana local. Además, la reina de belleza aprovechó el momento para pronunciarse sobre la reciente polémica en la que se ha visto involucrada.
Fátima Bosch inicia su reinado: así fue su llegada a Nueva York como Miss Universo 2025
Después de una larga travesía en Tailanda y su gran triunfo como Miss Universo 2025, Fátima Bosch llegó a Nueva York (ciudad en la que se establecerá mientras cumple con su reinado) para empezar sus labores como Miss.
La modelo arribó al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, donde fue recibida con aplausos, flores y bailes representativos de México al son del mariachi en cuanto descendió del avión. Asimismo, aprovechó para tomarse fotos con algunos de sus fans.
Por otro lado, la Miss Universo habló con la prensa, con quienes expresó su gratitud por las muestras de apoyo y adelantó parte de su próxima agenda: “Tenemos una agenda increíble llena de compromisos. También tenemos muchas cosas de filatropía que es lo que más me gusta”, dijo.
Más allá de las críticas que han surgido desde que se coronó como Miss Universo, la modelo respondió con firmeza: “Cuando hay una verdad certera no se necesita estar defendiéndose, pero la realidad es que, si tenemos voces para usarla. Yo creo que todas las personas saben que es completamente falso".
"Mi triunfo desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo y eso es lo que hoy está siendo Miss Universo. A mi me honra mucho ser parte de esto”, dijo.
Fátima Bosch visita la catedral de San Patricio en Nueva York
Fátima Bosch, continúa su agenda en Nueva York con un acto bastante significativo para ella: este lunes 1 de diciembre, la mexicana visitó a la histórica Catedral de San Patricio en Manhattan, donde fue recibida por Francisco Javier Acero Pérez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México.
La modelo estuvo acompañada por el cónsul Marco Bucio junto a autoridades diplomáticas y miembros de la comunidad mexicana.
La misa, parte de un acto religioso donde convergen migrantes, feligreses y fans, marcó uno de los primeros compromisos públicos de Bosch tras su llegada al país estadounidense.
Además, Fátima, quien es una gran devota de la religión católica, se tomó el tiempo para pasar unos minutos frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Dicho momento fue captado y las fotos ya circulan en redes sociales.
#Galería📸 La Miss Universo 2025, Fátima Bosch visita la Catedral de San Patricio, en Nueva York.⛪️🔔👑#DesdeLasCalles #Noticias #Villahermosa #Tabasco pic.twitter.com/pFa16E33Aw— Desde Las Calles (@DesdeLasCalles_) December 1, 2025