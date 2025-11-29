En una reciente entrevista, el actor Alberto Guerra confesó los miedos que enfrenta en su papel como papá, al revelar con total sinceridad: “Todos, los habidos y por haber. Cada día me despierto con 10 miedos nuevos con mis hijos”.
Alberto Guerra confiesa los miedos que siente al ser papá, sobre todo al recordar sus experiencias de juventud
Alberto Guerra confiesa los miedos que siente al ser papá
Al hablar sobre las inseguridades que enfrenta de manera cotidiana como papá, Alberto Guerra confesó que esta responsabilidad lo ha hecho reflexionar sobre su propia juventud.
El actor de Me late que sí explicó que, al volverse más consciente de su labor como papá, ha recordado los momentos de irresponsabilidad que vivió en el pasado y teme que sus hijos puedan repetirlas.
En su mejor momento:
“Si hacen la mitad de las irresponsabilidades que yo hice en la vida, ya son muchas”, señaló el actor en una entrevista con Ventaneando, dejando ver la vulnerabilidad que experimenta en esta etapa de su vida.
Junto a Zuria Vega y sus hijos, Alberto Guerra ha formado 'una familia muy bonita'
Sobre cómo educar a sus hijos tomando en cuenta sus propias experiencias del pasado, Alberto Guerra admitió que no existe una fórmula perfecta.
Te puede interesar:
“Yo creo que con los hijos hay que guiarlos desde la experiencia que tuvimos. Pero, además de eso, hay que estar ahí para cacharlos porque les va a pasar. Nos vamos a equivocar”, expresó, subrayando que los errores forman parte del aprendizaje.
En este camino, Guerra destacó el papel fundamental de su pareja, la actriz Zuria Vega, con quien comparte la crianza de sus hijos.
“Sí, sí la tengo. Es una gran madre. Tenemos una familia muy bonita, la verdad”, dijo, reconociendo la importancia de tener un apoyo sólido en la vida personal.
Alberto Guerra es algo más que una cara bonita
Alberto Guerra también habló sobre la atención mediática que recibió este año tras aparecer en un proyecto junto a Madonna, donde su físico acaparó titulares.
Tienes que leerlo:
Aunque admitió que le incomoda que se hable más de su apariencia que de su trabajo, lo tomó con humor. “Me da mucha pena. Se agradece igual, al fin de cuentas cumplí 43 años. Lo que me interesa es que las tres mujeres en mi casa, mis dos hijas y mi mujer, me sigan viendo como el mejor y más guapo del mundo”, comentó.
Pedro Sola, conductor del programa, le recordó que a la mitad del mundo también le parece atractivo, a lo que Guerra respondió con simpatía: “Oye, no, espérate, la otra mitad. Vamos a trabajar por la otra mitad”, lo que provocó las risas en el foro.
Con información de Agencia México