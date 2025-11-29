Alberto Guerra confiesa los miedos que siente al ser papá, sobre todo al recordar sus experiencias de juventud

Alberto Guerra confiesa los miedos que siente al ser papá

Al hablar sobre las inseguridades que enfrenta de manera cotidiana como papá, Alberto Guerra confesó que esta responsabilidad lo ha hecho reflexionar sobre su propia juventud.

Alberto Guerra comparte dos hijos con Zuria Vega (Instagram/el_guerra)

El actor de Me late que sí explicó que, al volverse más consciente de su labor como papá, ha recordado los momentos de irresponsabilidad que vivió en el pasado y teme que sus hijos puedan repetirlas.

“Si hacen la mitad de las irresponsabilidades que yo hice en la vida, ya son muchas”, señaló el actor en una entrevista con Ventaneando, dejando ver la vulnerabilidad que experimenta en esta etapa de su vida.