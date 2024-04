¿Celosa yo? Zuria Vega habla de la relación entre Alberto Guerra y Madonna

Zuria Vega se emocionó de ver a su esposo con Madonna

Destacó que ella gozó la experiencia de ver a su esposo y padre de sus hijos en uno de los shows que forman parte de la gira The Celebration Tour en la Ciudad de México.

“Yo estaba muy emocionada ya de que saliera, de que la gente lo viera, de ir al concierto. Fuimos un grupo de amigos, lo gozamos muchísimo. Madonna, más allá de ser un icono musical, ha sido un icono socialmente y culturalmente hablando, y particularmente este concierto es eso”, declaró.

Alberto Guerra posó para una revista al lado de Madonna. (Instagram)

Sobre cómo ha logrado consolidar su relación de pareja, Zuria Vega comentó: “El matrimonio es una sociedad de familia. Si yo no me alegrara por él, sería no alegrarme de mí, de mis hijos, por mi familia. Alberto y yo tenemos 11 años juntos y nada me da más gusto que lo bueno que le pasa a él, me da más gusto de lo que me pasa a mí”.

Las declaraciones de Zuria surgen luego de que Alberto ayudó a calificar a los bailarines que desfilaron como si estuvieran en una pasarela de moda, mientras sonaba el famoso tema Vogue como fondo.

Con información de Agencia México.