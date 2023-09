Alberto Guerra vence su inseguridad en 'El Mantequilla', su trabajo más difícil

Alberto Guerra interpreta a uno de los papeles más difíciles en su carrera

Se trata del personaje más difícil que hasta ahora ha interpretado Alberto Guerra, debido a que conlleva el desempeño de otras personalidades que se valen de atuendos, máscaras, acentos y actitudes para escapar de las garras de una novata detective de policía y un hambriento reportero, dispuestos a desenmascarar su plan a cualquier precio.

Alberto Guerra en una de las caracterizaciones que hizo en la serie 'El Mantequilla: maestro de la estafa'. (Cortesía)

En entrevista con Quién, el actor platicó cómo fue el desarrollo de este trabajo que ya puede verse desde el pasado 13 de septiembre, y que combina el humor negro, la acción y el drama. En esta producción comparte créditos estelares con Mayra Batalla (Detective Robles), Rafael Sánchez Navarro (General Cuauhtémoc) e Iván Aragón (Pablo Garduño).

“Acepté hacerlo porque significaba un gran reto, sin embargo, me metí el pie yo solito porque no sólo hice a un personaje sino a 8 o 10 que se van creando a lo largo de la historia. Fue un trabajo sumamente complejo, pero es uno de los más gratificantes que he tenido”, platicó.

Alberto Guerra dijo que el riesgo fue alto porque pudo salirle bien o muy mal, no obstante asumió el compromiso porque sabe que una trayectoria lo respalda y porque el director de escena, Felipe Martínez, le dio la confianza para lograrlo.

“Además de cómo me iba preparando para dar vida a cada una de las identidades, el maquillaje fue fundamental porque después de varias horas sentado en caracterización, me sentía realmente esa otra persona, ya sólo faltaba imprimirle la actitud”, destacó.