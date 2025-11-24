Don Omar y J Balvin encendieron el Flow Fest 2025: un fin de semana que celebró el poder del sonido latino

Sábado: energía nueva y momentos que no se olvidan

Entre los actos del día, Lunay fue de los más refrescantes. Conectó rápido con la audiencia y protagonizó uno de esos momentos que se quedan en la mente: subió a una fan al escenario, brindó con ella y le dedicó una canción. El público se volvió loco y quedó claro por qué es uno de los nombres jóvenes con más carisma en el género.

Más tarde llegó Wisin, uno de los pilares del reggaetón. Trajo un show lleno de clásicos y una energía que solo tienen quienes han construido una carrera con constancia. Su sorpresa fue El Bogueto, uno de los nuevos artistas mexicanos que están tomando fuerza real en la escena urbana. Wisin lo presentó como alguien que “hay que apoyar” y el público respondió fuerte. Fue un gesto significativo para un talento que ha picado piedra y que ya tiene seguidores muy fieles.

El headliner de la noche fue Don Omar, una auténtica leyenda. Su show fue sólido, cercano y lleno de nostalgia. Agradeció al público mexicano por el cariño de siempre y anunció que era su último concierto del año. La gente cantó todo, desde los grandes temas hasta los más recientes, en un cierre que se sintió especial.

Así se vivió el Coca-Cola Flow Fest 2025 en CDMX (Cortesía )

En paralelo, el Coca-Cola Station Stage ofreció un respiro musical con actos como Bacilos y Carlos Vives. ‘Caraluna’, ‘Mi Primer Millón’ y ‘La Bicicleta’ encendieron un ambiente íntimo y muy alegre, ideal para quienes querían cambiar de ritmo sin salir del mood del festival.