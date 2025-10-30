La disputa más reciente se centra en Château Miraval, el viñedo en Francia donde Pitt y Jolie compartían intereses comerciales.
Brad Pitt da nuevo golpe en la batalla legal contra Angelina Jolie tras venta de viñedo compartido
Según documentos judiciales presentados por Pitt, los correos electrónicos que solicita incluyen comunicaciones con su gestora de negocios, agentes de prensa del Reino Unido y consultores financieros.
El actor asegura que estos mensajes “discutieron los términos de la venta de su interés en Château Miraval a las partes de Stoli” y considera que son fundamentales para su caso, especialmente tras la venta que tuvo lugar sin su consentimiento, según él.
Por su parte, Angelina Jolie se negó a entregar los correos electrónicos, alegando que están protegidas por el privilegio abogado‑cliente. Además, afirma que la moción de Brad Pitt forma parte de una estrategia de acoso y que busca prolongar el litigio innecesariamente.
En su alegato más reciente, Angelina Jolie solicitó que Brad Pitt cubra 33 mil dólares en honorarios legales, tras advertirle que retirara la moción antes de que se procediera con la revisión de los correos.
Los abogados de Pitt, en respuesta, calificaron la petición de Jolie como un intento de obstrucción al proceso de descubrimiento y aseguraron que estas comunicaciones son esenciales para esclarecer los detalles de la venta de la bodega y proteger los intereses del actor.
Château Miraval: la clave de la disputa entre Brad Pitt y Angelina Jolie
Château Miraval se ha convertido en un punto central del conflicto entre Pitt y Jolie. La propiedad, famosa por su vino rosado y su historia de celebridades, fue adquirida por la pareja durante su matrimonio y su venta reciente a Stoli Group ha generado fricciones legales significativas.
Brad Pitt argumenta que la decisión se tomó sin su aprobación, mientras que Angelina Jolie mantiene que la venta se realizó de manera legítima y que los correos electrónicos no son relevantes para la legalidad de la operación.
La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie sigue siendo uno de los conflictos más seguidos por la prensa del entretenimiento. Entre acusaciones de acoso, disputas por propiedades y custodia de hijos, la solicitud de correos electrónicos de Château Miraval añade un nuevo capítulo a una historia que parece no tener fin.