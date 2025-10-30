Publicidad

Espectáculos

Brad Pitt da nuevo golpe en la batalla legal contra Angelina Jolie tras venta de viñedo compartido

La disputa entre Brad Pitt y Angelina Jolie, que comenzó tras su divorcio, sigue escalando y parece no tener fin.
jue 30 octubre 2025 12:05 PM
Red Carpet Retro - 2008 - 08 Dec 2008
Angelina Joliey Brad Pitt (Shutterstock)
Brad Pitt da nuevo golpe en la batalla legal contra Angelina Jolie tras venta de viñedo compartido

Según documentos judiciales presentados por Pitt, los correos electrónicos que solicita incluyen comunicaciones con su gestora de negocios, agentes de prensa del Reino Unido y consultores financieros.

El actor asegura que estos mensajes “discutieron los términos de la venta de su interés en Château Miraval a las partes de Stoli” y considera que son fundamentales para su caso, especialmente tras la venta que tuvo lugar sin su consentimiento, según él.

Por su parte, Angelina Jolie se negó a entregar los correos electrónicos, alegando que están protegidas por el privilegio abogado‑cliente. Además, afirma que la moción de Brad Pitt forma parte de una estrategia de acoso y que busca prolongar el litigio innecesariamente.

EXC - FILE PHOTOS - Chateau Miraval, Brad Pitt‚Äôs Love Nest
El Chateau Miraval, donde se casaron Brad y Angelina en 2014. (Crystal Pictures/The Grosby Group)

En su alegato más reciente, Angelina Jolie solicitó que Brad Pitt cubra 33 mil dólares en honorarios legales, tras advertirle que retirara la moción antes de que se procediera con la revisión de los correos.

Los abogados de Pitt, en respuesta, calificaron la petición de Jolie como un intento de obstrucción al proceso de descubrimiento y aseguraron que estas comunicaciones son esenciales para esclarecer los detalles de la venta de la bodega y proteger los intereses del actor.

Château Miraval: la clave de la disputa entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Château Miraval se ha convertido en un punto central del conflicto entre Pitt y Jolie. La propiedad, famosa por su vino rosado y su historia de celebridades, fue adquirida por la pareja durante su matrimonio y su venta reciente a Stoli Group ha generado fricciones legales significativas.

Brad Pitt argumenta que la decisión se tomó sin su aprobación, mientras que Angelina Jolie mantiene que la venta se realizó de manera legítima y que los correos electrónicos no son relevantes para la legalidad de la operación.

84th Annual Academy Awards - Arrivals
Angelina Jolie y Brad Pitt. (Getty Images)

La batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie sigue siendo uno de los conflictos más seguidos por la prensa del entretenimiento. Entre acusaciones de acoso, disputas por propiedades y custodia de hijos, la solicitud de correos electrónicos de Château Miraval añade un nuevo capítulo a una historia que parece no tener fin.

