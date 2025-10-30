Brad Pitt da nuevo golpe en la batalla legal contra Angelina Jolie tras venta de viñedo compartido

Según documentos judiciales presentados por Pitt, los correos electrónicos que solicita incluyen comunicaciones con su gestora de negocios, agentes de prensa del Reino Unido y consultores financieros.

El actor asegura que estos mensajes “discutieron los términos de la venta de su interés en Château Miraval a las partes de Stoli” y considera que son fundamentales para su caso, especialmente tras la venta que tuvo lugar sin su consentimiento, según él.

Por su parte, Angelina Jolie se negó a entregar los correos electrónicos, alegando que están protegidas por el privilegio abogado‑cliente. Además, afirma que la moción de Brad Pitt forma parte de una estrategia de acoso y que busca prolongar el litigio innecesariamente.

El Chateau Miraval, donde se casaron Brad y Angelina en 2014. (Crystal Pictures/The Grosby Group)

En su alegato más reciente, Angelina Jolie solicitó que Brad Pitt cubra 33 mil dólares en honorarios legales, tras advertirle que retirara la moción antes de que se procediera con la revisión de los correos.

Los abogados de Pitt, en respuesta, calificaron la petición de Jolie como un intento de obstrucción al proceso de descubrimiento y aseguraron que estas comunicaciones son esenciales para esclarecer los detalles de la venta de la bodega y proteger los intereses del actor.

