Ariana Grande revela que su próxima gira, Eternal Sunshine Tour, podría ser la última por mucho tiempo

“Va a ser precioso y estoy muy agradecida por ello; creo que por eso lo hago, porque pienso: 'Un último gran espectáculo'. Por ahora”, señaló Ariana Grande, explicando que esta gira busca ser más íntima y personal, una experiencia especial para sus seguidores sin la presión de las grandes producciones anteriores.

Aunque Ariana no compartió más detalles sobre su próxima gira, pero enfatizó que esta sería su última aparición como estrella del pop.

Ariana Grande regresa a los escenarios con su gira 'The Eternal Sunshine'. (Getty Images)

“No quiero decir nada definitivo. Lo que sí sé es que estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo”, dijo.

La cantante explicó que su enfoque ahora está en diversificar su carrera. Además de la música, Grande se concentra en la actuación y el teatro musical, destacando su participación en Wicked: For Good, que refleja su intención de explorar nuevas facetas creativas y personales.

El Eternal Sunshine Tour marcará su regreso a los escenarios tras seis años de ausencia desde su última gran gira en 2019.

