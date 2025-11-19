Final Miss Universo 2025: dónde verla, a qué hora, quiénes participan y más

Todos los detalles sobre la final de Miss Universo 2025

¿Cuándo y a qué hora será la final de Miss Universo 2025?

Si bien la final de Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret en Nonthaburi, Tailandia, debido a la diferencia de horario, en México podremos disfrutar del evento el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas.

La transmisión de Miss Universo 2025 se podrá ver en México el jueves 20 de noviembre. (Instagram - @missuniverse)

¿En dónde se podrá ver la final de Miss Universo 2025?

El evento será transmitido por televisión de cable a través del canal Telemundo Internacional y en televisión abierta por Imagen Televisión. Además, para aquellos que se encuentran fuera del alcance de una televisión, podrán disfrutar de la gran final a través del canal oficial de YouTube del certamen.

La transmisión podrá ser vista desde el canal oficial de YouTube de Miss Universo. (Instagram - @missuniverse)

¿Quiénes participarán en la final de Miss Universo 2025?

En total 121 mujeres estarán compitiendo por la corona de Miss Universo 2025. Los países que se presentarán por primera vez son Mayotte, Níger y Palestina. Otras naciones que se habían ausentado en ediciones pasadas y regresan este 2025 son Irak, Eslovenia, Haití, Suecia, Panamá, Ghana y Kosovo.

Mayotte es uno de los países nuevos en la competencia, su representante es Nourya Aboutoihi. (Instagram - @missuniverse)

¿Quiénes serán los jurados de Miss Universo 2025?

El jurado de Miss Universo 2025 estará conformado por Romero Britto, pintor y escultor brasileño, Andrea Meza, la mexicana que fue Miss Universo en 2020 y Sharon Fonseca, modelo y emprendedora originaria de Venezuela. Omar Harfouch, un compositor y empresario franco-libanés anunció su renuncia como juez hace algunos días y acusó al certamen de ya tener previamente elegidas a las finalistas; sin embargo, la organización de Miss Universo respondió que el músico confundió algunas dinámicas del certamen con la gran final. Su lugar será ocupado por Louie Heredia, un cantante filipino.