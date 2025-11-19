A pesar de la polémica protagonizada por Nawat Itsaragrisil, el directivo del concurso en Tailandia que insultó a la mexicana Fátima Bosch, el certamen de belleza, Miss Universo 2025, más importante llegará a su fin. En esta ocasión, será la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien ganó en 2024, la encargada de entregar la corona a quien sea nombrada la nueva Miss Universo de esta 74° edición.
Final Miss Universo 2025: dónde verla, a qué hora, quiénes participan y más
Todos los detalles sobre la final de Miss Universo 2025
¿Cuándo y a qué hora será la final de Miss Universo 2025?
Si bien la final de Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Pak Kret en Nonthaburi, Tailandia, debido a la diferencia de horario, en México podremos disfrutar del evento el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas.
¿En dónde se podrá ver la final de Miss Universo 2025?
El evento será transmitido por televisión de cable a través del canal Telemundo Internacional y en televisión abierta por Imagen Televisión. Además, para aquellos que se encuentran fuera del alcance de una televisión, podrán disfrutar de la gran final a través del canal oficial de YouTube del certamen.
¿Quiénes participarán en la final de Miss Universo 2025?
En total 121 mujeres estarán compitiendo por la corona de Miss Universo 2025. Los países que se presentarán por primera vez son Mayotte, Níger y Palestina. Otras naciones que se habían ausentado en ediciones pasadas y regresan este 2025 son Irak, Eslovenia, Haití, Suecia, Panamá, Ghana y Kosovo.
¿Quiénes serán los jurados de Miss Universo 2025?
El jurado de Miss Universo 2025 estará conformado por Romero Britto, pintor y escultor brasileño, Andrea Meza, la mexicana que fue Miss Universo en 2020 y Sharon Fonseca, modelo y emprendedora originaria de Venezuela. Omar Harfouch, un compositor y empresario franco-libanés anunció su renuncia como juez hace algunos días y acusó al certamen de ya tener previamente elegidas a las finalistas; sin embargo, la organización de Miss Universo respondió que el músico confundió algunas dinámicas del certamen con la gran final. Su lugar será ocupado por Louie Heredia, un cantante filipino.
La encargada de representar a México es Fátima Bosch
Fátima Bosch es la representante de nuestro país en la edición 74 de Miss Universo e incluso se perfila como una de las favoritas para llevarse la corona. Fátima tiene 25 años y nació en Santiago de Teapa, Tabasco. Es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por parte de la Universidad Iberoamericana. Algunas de sus pasiones es la fotografía, la poesía y la pintura e incluso tiene su propia marca de ropa sostenible llamada Fabofe.
Fátima Bosch también se ha convertido en una activista social por la educación inclusiva y el empoderamiento femenino. Fátima promueve la concientización sobre la dislexia y el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, dos trastornos que Fátima experimentó y por los que recibió bullying cuando era pequeña.
Durante la madrugada de este 19 de noviembre, Fátima Bosch desfiló en la pasarela de trajes típicos usando un vestuario con bordados y detalles artesanales que está basado en la cultura prehispánica, específicamente en la diosa mexica Xochiquétzal, cuyo nombre en náhuatl significa “flor preciosa”. Esta diosa representa la belleza, el amor, la sensualidad, la fertilidad y las artes. Mientras tanto, en su pasarela en traje de baño la mexicana vistió por un traje completo con escote profundo y una coleta alta.
Para su pasarela con vestido de gala en la competencia preliminar, Fátima Bosch usó un vestido amarillo profundo lleno de cristales que buscan imitar el brillo del sol. El vestido está inspirado en el oro de México y en las puestas de sol que se ven desde nuestro país. El diseño es de Trino Orozco en colaboración con Manuel de la Mora.
Estamos a un día de poder conocer a la nueva Miss Universo 2025 y como mexicanos esperamos que sea Fátima Bosch quien se lleve la corona y repita la hazaña que Lupita Jones logró en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020. La gala promete estar llena de discursos inspiradores, vestidos hermosos e increíbles pasarelas.