Espectáculos

Mamá de Fátima Bosch celebra la valentía de su hija en Miss Universe: "Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría"

Con un mensaje lleno de orgullo y amor, Vanessa Fernández, mamá de Fátima Bosch, reconoció el acto de valentía protagonizado por su hija en Miss Universe.
vie 07 noviembre 2025 01:10 PM
Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe
Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe (Instagram / Vanessa Fernández)

La valerosa reacción que tuvo Fátima Bosch en Tailandia, durante el enfrentamiento público con Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización anfitriona del certamen Miss Universe, le dio la vuelta al mundo y, además de que en ese momento varias de las concursantes apoyaron a la representante mexicana en reconocimiento a su valentía, del otro lado del mundo hubo alguien muy especial que celebró su fortaleza ante esta adversidad.

Se trata de Vanessa Fernández, mamá de Fátima Bosch, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que deja ver —a la distancia— ella vio con orgullo y amor la respuesta de su hija en el incómodo momento que la hizo pasar el directivo de Miss Universe Tailandia.

Mamá de Fátima Bosch envía un mensaje de orgullo y reconocimiento a su hija

“Hoy mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla”, escribió Vanessa Fernández, mamá de Fátima Bosch, en una publicación en su cuenta de Instagram.

Fátima Bosch
Más allá de la corona: Fátima Bosch, la mujer que redefine lo que significa ser Miss

En dicha red social, donde ha dado puntual seguimiento a la trayectoria de su hija en el concurso de belleza más importante del mundo, Vanessa pudo expresar su reconocimiento a los valores demostrados por su hija y que han hecho de ella un emblema de la edición actual de Miss Universe.

Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe
Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe (Instagram / Vanessa Fernández)

Y es que, además de su mamá, otras participantes, así como famosas y distintas reinas de belleza demostraron su solidaridad con Fátima al enterarse de la situación que vivió rumbo a la final del certamen.

Vanessa Fernández, mamá de Fátima Bosch, reacciona a la polémica que su hija enfrentó con el director de Miss Universe Tailandia

“Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría. Esa voz firme, esa mirada que no baja la cabeza, ese valor que nace de saberse valiosa”, escribió Vanessa Fernández, mamá de Fátima Bosch en el mensaje que le dedicó a su hija tras viralizarse el momento en que le hizo frente a un evidente acto de acoso y violencia psicológica por parte del directivo de Miss Universe Tailandia y que puso a la ganadora de Miss Universe México 2025 bajo los reflectores alrededor del mundo.

Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe
Vanessa Fernández, mamá de Fátima Bosch (Instagram / Vanessa Fernández)

Nawat Itsaragrisil
Llorando, Nawat Itsaragrisil ofrece disculpa y asume su responsabilidad por la polémica con Fátima Bosch

“Como madre, una quiere proteger siempre, evitarle el dolor…”, añadió Vanessa, “pero hoy entendí que mi hija ya sabe protegerse sola. Y eso me llena de orgullo. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se respeta, que pone límites y que no permite que nadie la haga dudar de su valor o sentirse menos”, subrayó.

Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe
Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe (Instagram / Vanessa Fernández)

"Mi hija es un mujerón", asegura mamá de Fátima Bosch tras vivir momento incómodo en el concurso Miss Universe en Tailandia

Al hablar de la lección de amor propio que protagonizó su hija durante el certamen Miss Universe en Tailandia, Vanessa Fernández dejó en claro los valores que reinan el interior de su familia, mismos que han llevado a Fátima a estar donde se encuentra en la actualidad, en una posición en la que muestra que los concursos de belleza no pueden ni deben pasar por alto la personalidad y la esencia de las participantes, que van más allá de su aspecto físico.

Mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández, dedica emotivo mensaje a su hija tras polémica en Miss Universe
Familia de Fátima Bosch (Instagram / Vanessa Fernández)

“Ella no solo se defendió a sí misma: defendió su esencia, su historia, y todo lo que le hemos enseñado con amor. Y mientras mi corazón ardía en coraje e impotencia de ver lo que le hacían, la veía, pensé: ‘Valió la pena cada palabra, cada consejo, cada vez que le recordamos quién era’”, explicó Vanessa en su texto.

fatima-bosch-miss-universo.jpg
"Miss Universe México la apoya incondicionalmente": celebran la fuerza de Fátima Bosch tras tensión en Tailandia

“Hoy no solo la aplaudo, la admiro. Porque mi hija no se dejó humillar… y eso la hace grande. Es mi hija, y es un mujerón. Te adoro Fatima de la Luz”, concluyó.

Fátima Bosch

