Mamá de Fátima Bosch celebra la valentía de su hija en Miss Universe: "Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría"

La valerosa reacción que tuvo Fátima Bosch en Tailandia, durante el enfrentamiento público con Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización anfitriona del certamen Miss Universe, le dio la vuelta al mundo y, además de que en ese momento varias de las concursantes apoyaron a la representante mexicana en reconocimiento a su valentía, del otro lado del mundo hubo alguien muy especial que celebró su fortaleza ante esta adversidad.

Se trata de Vanessa Fernández, mamá de Fátima Bosch, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que deja ver —a la distancia— ella vio con orgullo y amor la respuesta de su hija en el incómodo momento que la hizo pasar el directivo de Miss Universe Tailandia.