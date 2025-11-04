"Miss Universe México la apoya incondicionalmente": celebran la fuerza de Fátima Bosch tras tensión en Tailandia

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y el directivo de Miss Universe Tailandia?

El incidente ocurrió durante la ceremonia de imposición de bandas, cuando Nawat Itsaragrisil llamó a la mexicana con el micrófono para que aclarara el motivo por el cual no ha hecho suficientes publicaciones en redes sociales relacionadas al certamen y su país sede, Tailandia.

Fátima Bosch afirmó que el directivo le habría levantado la voz y utilizado términos despectivos para referirse a ella, como "estúpida" y "tonta" frente al resto de las misses para probar su punto.

Las publicaciones a las cuales se refería Itsaragrisil no estarían dentro de la agenda de Fátima como preparativos previos al certamen, siendo ese el motivo por el cual no las realizó.

Tras las palabras del director de Miss Universe Tailandia, Fátima salió de la ceremonia de la mano de Hanin Al Qoreishy, Miss Universe Irak 2025, e hizo pública la situación para dejar constancia de lo sucedido.

La mexicana expresó su gran respeto y agradecimiento con Tailandia, para después reiterar su compromiso con la libertad de expresión de las concursantes.

"Amo a Tailandia, respeto su cultura, pero lo que hizo el director no fue respetuoso", declaró la Miss Universe México ante los medios.

Fátima Bosch (Instagram)

Candidatas de diversos países decidieron abandonar la reunión en apoyo a la causa de Fátima, quien se defendió ante las acusaciones de Nawat Itsaragrisil de manera respetuosa y firme.