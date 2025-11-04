Durante las actividades preliminares del certamen Miss Universe 2025 en Bangkok, la tabasqueña Fátima Bosch, Miss Universe México, denunció haber sido víctima de malos tratos por parte de Nawat Itsaragrisil, un directivo de Miss Universe, con quien vivió un momento de tensión.
"Miss Universe México la apoya incondicionalmente": celebran la fuerza de Fátima Bosch tras tensión en Tailandia
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y el directivo de Miss Universe Tailandia?
El incidente ocurrió durante la ceremonia de imposición de bandas, cuando Nawat Itsaragrisil llamó a la mexicana con el micrófono para que aclarara el motivo por el cual no ha hecho suficientes publicaciones en redes sociales relacionadas al certamen y su país sede, Tailandia.
Fátima Bosch afirmó que el directivo le habría levantado la voz y utilizado términos despectivos para referirse a ella, como "estúpida" y "tonta" frente al resto de las misses para probar su punto.
Las publicaciones a las cuales se refería Itsaragrisil no estarían dentro de la agenda de Fátima como preparativos previos al certamen, siendo ese el motivo por el cual no las realizó.
Tras las palabras del director de Miss Universe Tailandia, Fátima salió de la ceremonia de la mano de Hanin Al Qoreishy, Miss Universe Irak 2025, e hizo pública la situación para dejar constancia de lo sucedido.
La mexicana expresó su gran respeto y agradecimiento con Tailandia, para después reiterar su compromiso con la libertad de expresión de las concursantes.
"Amo a Tailandia, respeto su cultura, pero lo que hizo el director no fue respetuoso", declaró la Miss Universe México ante los medios.
Candidatas de diversos países decidieron abandonar la reunión en apoyo a la causa de Fátima, quien se defendió ante las acusaciones de Nawat Itsaragrisil de manera respetuosa y firme.
La postura de Miss Universe México sobre el caso de Fátima Bosch en Tailandia
El equipo de Miss Universe México compartió con Quién su postura oficial respecto a la situación que vivió Fátima Bosch en Tailandia.
"En Miss Universe México, creemos en la libertad, la fuerza y la voz de cada mujer. Ante los recientes acontecimientos, queremos expresar que nuestra representante, Fátima Bosch, cuenta con todo nuestro respaldo, admiración y respeto. Hoy, más que nunca, reconocemos su sabiduría, su temple y su decisión de seguir adelante por convicción propia, demostrando que las verdaderas reinas no retroceden: evolucionan", declararon.
Reiteraron su apoyo a la candidata: "Fátima tiene la libertad absoluta de decidir continuar o retirarse, y cualquiera que sea su elección, Miss Universe México la apoyará incondicionalmente".
Finalmnte, añadieron: "Nos sentimos profundamente orgullosos de ella, de su fortaleza y de su corazón. Nuestra organización tanto a nivel nacional como internacional reafirma su compromiso de forjar mujeres poderosas, con propósito y con voz, mujeres que buscan visibilidad global, igualdad y un cambio positivo en el mundo".
¿Fátima Bosch continuará en el certamen de Miss Universe 2025?
Hasta ahora, Fátima Bosch continúa participando en las actividades programas en Bangkok previo a la final del certamen Miss Universe 2025, que se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.