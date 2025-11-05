Llorando, Nawat Itsaragrisil ofrece disculpa y asume su responsabilidad por la polémica con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil se disculpa pública por la polémica con Fátima Bosch

Visiblemente afectado, el empresario Nawat Itsaragrisil no contuvo las lágrimas frente a las cámaras y dirigió unas palabras a las participantes y asistentes.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, declaró.

Con la voz entrecortada ofreció una disculpa: “Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes”, agregó.



▶🔵 El presidente de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ofreció una disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida del certamen Miss Universe 2025. Entre lágrimas, asumió su responsabilidad por la polémica con Fátima Bosch, aunque en redes sociales muchos… pic.twitter.com/GO0DqrbHaW — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) November 5, 2025

El momento fue captado por varios medios y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos consideraron su disculpa sincera, mientras otros la calificaron como un intento por limpiar su imagen tras el escándalo.