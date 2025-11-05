Publicidad

Espectáculos

Llorando, Nawat Itsaragrisil ofrece disculpa y asume su responsabilidad por la polémica con Fátima Bosch

Con su mensaje, el director ejecutivo de Miss Universe Tailandia busca poner fin a la polémica que ha rodeado el inicio del certamen, luego de insultar a la representante mexicana.
mié 05 noviembre 2025 11:51 AM
Nawat Itsaragrisil (Instagram)

El director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil , volvió a convertirse en el centro de atención al romper en llanto durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universe 2025.

Sus lágrimas se produjeron luego de la controversia suscitada con la representante de México, Fátima Bosch , y marcaron un momento cargado de tensión entre candidatas, prensa y equipo organizador.

Nawat Itsaragrisil se disculpa pública por la polémica con Fátima Bosch

Visiblemente afectado, el empresario Nawat Itsaragrisil no contuvo las lágrimas frente a las cámaras y dirigió unas palabras a las participantes y asistentes.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, declaró.

Con la voz entrecortada ofreció una disculpa: “Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes”, agregó.

El momento fue captado por varios medios y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos consideraron su disculpa sincera, mientras otros la calificaron como un intento por limpiar su imagen tras el escándalo.

Nawat Itsaragrisil prefiere enfocarse en la competencia

La polémica surgió luego de que Fátima Bosch denunciara un trato inapropiado y declaraciones ofensivas de parte del organizador. Desde entonces, Itsaragrisil ha enfrentado críticas tanto de internautas como de seguidores del certamen.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde, durante una reunión preliminar con medios, patrocinadores y personal técnico en un hotel de Bangkok. En el video que se viralizó se le escucha decir a Nawat: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia, ¿es cierto?”, seguido de comentarios despectivos como “tonta” y “cabeza hueca”, aludiendo a su supuesta falta de compromiso.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

El presidente del concurso reafirmó que Miss Universe 2025 continuará su recorrido por distintas ciudades de Tailandia, incluyendo Phuket y Pattaya, y pidió cerrar el capítulo para enfocarse en la competencia: “Dejemos que la felicidad regrese a este evento. Lo que más deseo es que todas sean felices y que el público vea lo mejor de cada una.”

Con este mensaje, Nawat Itsaragrisil busca poner fin a la polémica que ha rodeado el inicio del certamen, mientras las participantes continúan con su preparación rumbo a la gran final.

