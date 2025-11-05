Más allá de la corona: Fátima Bosch, la mujer que redefine lo que significa ser Miss

La mexicana Fátima Bosch se ha perfilado como una representante muy distinta dentro del mundo de los certámenes de belleza.
No sólo por su origen o formación, sino por su voz, sus causas y su postura activa frente a lo que muchas veces se espera que sea una concursante, es decir, una "reina silenciosa".
Publicidad
Fátima Bosch, Miss Universe México 2025: 'Una voz para todas las mujeres'
La originaria de Villahermosa, Tabasco llegó al título de Miss Universe México 2025 con la convicción de ser “una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”.
Aquí te contamos las razones que hacen de esta mexicana una “Miss diferente”, a partir de varios puntos clave de su trayectoria.
Publicidad
Razones para amar a Fátima Bosch, Miss Universe México 2025
Un inicio poco arropado
Aunque se coronó como Miss Universe México 2025 el pasado 13 de septiembre, representando a Tabasco, el camino de Fátima Bosch no estuvo exento de críticas internas.
Tras su victoria, reveló que solo cuatro de sus compañeras del certamen nacional la felicitaron luego de su triunfo.
Además, algunas participantes expresaron públicamente su rechazo al resultado, una de ellas fue Camila Canto, Miss Puebla, quien declaró que para ella "Fátima no merecía ganar” y explicó que no la felicitó porque tenían personalidades muy diferentes.
Ante las críticas, la originaria de Villahermosa, Tabasco no dudó en enviarle buenas vibras a quienes no la apoyaron.
“Lo único que puedo es desearles siempre lo mejor, luz, que esta experiencia les abra las puertas que buscaban”, dijo posterior a llevarse la corona.
La polémica con Nawat Itsaragrisil, organizador de Miss Universe
Durante los preparativos para Miss Universe 2025 en Tailandia, Fátima Bosch protagonizó un enfrentamiento público con Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización anfitriona.
Él la insultó por supuestamente negarse a publicar contenido promocional del país sede.
Tras la humillación, Bosch salió de la ceremonia de la mano de Hanin Al Qoreishy, Miss Universe Irak 2025, e hizo pública la situación ante las cámaras que se encontraban fuera del recinto para dejar constancia de lo sucedido.
"Tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles. Pero lo que hizo su director no es nada respetuoso. Él me llamó 'tonta' porque tiene problemas con la organización y creo que no es justo. Estoy aquí, todo está bien, no me meto con nadie, he sido amable. He intentado dar lo mejor y él me calló", dijo.
Agregó: "Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y nadie nos puede callar la voz, y nadie me hará eso a mí", señaló.
Asimismo, la tabasqueña compartió cómo decidió transformar el dolor de su niñez: “A los 8 años dije ‘okay, yo tengo que estudiar 20 veces cada cosa, no puedo salir el fin de semana a la fiesta porque tengo que tener tutores y lo voy a hacer, esto fue lo que me tocó’".
Además, al ser originaria de Tabasco, se convirtió en la primera mujer de ese estado en coronarse Miss Universe México, lo que añade una capa de identificación con regiones menos representadas.
Publicidad
Cercanía al público y honestidad sobre sus retos
Fátima Bosch no sólo ha hablado desde lo "bonito" que es formar parte de un certamen de belleza internacional, también ha compartido públicamente que vivió una infancia marcada por condiciones poco reconocidas: TDAH, dislexia e hiperactividad.
A través de una entrevista conTelereportaje, ella relató que “me hacían todo tipo de bullying” y señaló que esas experiencias le han dado “otros dones”.
“Las niñas eran muy crueles conmigo y una que otra maestra no tenía paciencia o no estaba capacitada. No tengo rencor. Cada persona es responsable de sanarse a sí misma”, explicó.
Compromiso altruista y formación profesional
Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y amplió su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti en Milán y el Lyndon Institute en Vermont.
"Durante su estancia en la Ibero, Fátima se destaco por su originalidad y solidaridad para los demás. A través de su marca FABOFE ha creado colecciones cuya recaudación se destinó a apoyar causas sociales", se lee en un post que compartió la Univeridad Iberoamericana.
En diversas entrevistas, Fátima ha dejado claro que no vino “a ser una muñeca para que la maquillen, la peinen y le cambien de ropa”, sino a “ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas".
En el terreno altruista, Fátima destaca por un compromiso social que supera los límites de su rol como reina de belleza. Desde antes de formar parte del certamen de belleza, Bosch ya visitaba regularmente el área oncológica del Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” en Villahermosa, donde ha convivido con menores que se encuentran en tratamiento contra el cáncer.
En una reciente visita, la concursante de 25 años, compartió momentos de cercanía con los niños: llevó regalos, dirigió palabras de aliento a los pequeños pacientes y también platicó con sus mamás a quienes les reconoció el camino de lucha que implica una batalla así.