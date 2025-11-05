Más allá de la corona: Fátima Bosch, la mujer que redefine lo que significa ser Miss

Razones para amar a Fátima Bosch, Miss Universe México 2025

Un inicio poco arropado

Aunque se coronó como Miss Universe México 2025 el pasado 13 de septiembre, representando a Tabasco, el camino de Fátima Bosch no estuvo exento de críticas internas.

Tras su victoria, reveló que solo cuatro de sus compañeras del certamen nacional la felicitaron luego de su triunfo.

Además, algunas participantes expresaron públicamente su rechazo al resultado, una de ellas fue Camila Canto, Miss Puebla, quien declaró que para ella "Fátima no merecía ganar” y explicó que no la felicitó porque tenían personalidades muy diferentes.

Ante las críticas, la originaria de Villahermosa, Tabasco no dudó en enviarle buenas vibras a quienes no la apoyaron.

“Lo único que puedo es desearles siempre lo mejor, luz, que esta experiencia les abra las puertas que buscaban”, dijo posterior a llevarse la corona.

Fátima Bosch (Instagram)

La polémica con Nawat Itsaragrisil, organizador de Miss Universe

Durante los preparativos para Miss Universe 2025 en Tailandia, Fátima Bosch protagonizó un enfrentamiento público con Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización anfitriona.

Él la insultó por supuestamente negarse a publicar contenido promocional del país sede.

Tras la humillación, Bosch salió de la ceremonia de la mano de Hanin Al Qoreishy, Miss Universe Irak 2025, e hizo pública la situación ante las cámaras que se encontraban fuera del recinto para dejar constancia de lo sucedido.

"Tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles. Pero lo que hizo su director no es nada respetuoso. Él me llamó 'tonta' porque tiene problemas con la organización y creo que no es justo. Estoy aquí, todo está bien, no me meto con nadie, he sido amable. He intentado dar lo mejor y él me calló", dijo.

Agregó: "Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y nadie nos puede callar la voz, y nadie me hará eso a mí", señaló.

Asimismo, la tabasqueña compartió cómo decidió transformar el dolor de su niñez: “A los 8 años dije ‘okay, yo tengo que estudiar 20 veces cada cosa, no puedo salir el fin de semana a la fiesta porque tengo que tener tutores y lo voy a hacer, esto fue lo que me tocó’".

Además, al ser originaria de Tabasco, se convirtió en la primera mujer de ese estado en coronarse Miss Universe México, lo que añade una capa de identificación con regiones menos representadas.