Lamine Yamal, bajo la lupa: se va de fiesta tras perder el clásico y es visto con una joven que no era Nicki Nicole

Lamine Yamal se va de fiesta a Milán tras la derrota ante Real Madrid

De acuerdo con el paparazzo Jordi Martín, el futbolista Lamine Yamal tomó un vuelo privado rumbo a Italia después de que Barcelona perdiera el clásico de LaLiga frente al Real Madrid y se hospedó en el Hotel Armani, uno de los más exclusivos de Milán.

Ahí el también seleccionado español se reunió con amigos y, más tarde, estuvieron de fiesta con varias jóvenes invitadas. El fotógrafo aseguró que entre ellas se encontraba Anna Gegnoso, influencer y modelo originaria de Milán, quien en redes sociales publicó imágenes desde el mismo lugar.

Lamine Yamal se fue a Milán de fiesta tras perder el clásico ante Real Madrid (Angel Martinez/Getty Images)

Asimismo, el paparazzo de cabecera de Gerard Piqué, aseguró que la joven estrella del equipo blaugrana y la influencer ya habían sido vinculados anteriormente, cuando coincidieron en eventos en Barcelona.

