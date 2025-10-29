Lamine Yamal, bajo la lupa: se va de fiesta tras perder el clásico y es visto con una joven que no era Nicki Nicole

El nombre de Lamine Yamal vuelve a estar bajo los reflectores fuera de la cancha, después de la derrota del Barcelona frente al Real Madrid en el Clásico.
Y es que el futbolista español de 18 años viajó a Milán y, según el fotógrafo Jordi Martín, organizó una fiesta en la que se reencontró con la modelo italiana Anna Gegnoso, a quien conoce desde hace varios meses, lo que supondría un “fuera de lugar” ya que es novio de la cantante argentina Nicki Nicole.
Lamine Yamal se va de fiesta a Milán tras la derrota ante Real Madrid
De acuerdo con el paparazzo Jordi Martín, el futbolista Lamine Yamal tomó un vuelo privado rumbo a Italia después de que Barcelona perdiera el clásico de LaLiga frente al Real Madrid y se hospedó en el Hotel Armani, uno de los más exclusivos de Milán.
Ahí el también seleccionado español se reunió con amigos y, más tarde, estuvieron de fiesta con varias jóvenes invitadas. El fotógrafo aseguró que entre ellas se encontraba Anna Gegnoso, influencer y modelo originaria de Milán, quien en redes sociales publicó imágenes desde el mismo lugar.
Asimismo, el paparazzo de cabecera de Gerard Piqué, aseguró que la joven estrella del equipo blaugrana y la influencer ya habían sido vinculados anteriormente, cuando coincidieron en eventos en Barcelona.
¿Lamine Yamal le fue infiel a Nicki Nicole?
El viaje de Lamine Yamal a Milán causó gran polémica no sólo porque se sumó a una serie de actitudes en apariencia negativas por parte del futbolista de 18 años, lo cual ya habría hecho que la directiva del Barça hablara con él y con su mánager para hacer ajustes en su comportamiento, sobre todo frente a los medios.
Pero también porque el supuesto reencuentro con la italiana Anna Gegnoso se habría dado luego de que Yamal hiciera pública su relación con Nicki Nicole, con quien ha aparecido en conciertos y distintas publicaciones en redes sociales.
Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre lo ocurrido y no existen pruebas que confirmen que Yamal incurrió en una infidelidad.
Lamine Yamal: el peso de ser un adolescente con fama mundial
Con 18 años de edad y los ojos del mundo encima, Lamine Yamal enfrenta la presión de ser figura del Barcelona y una de las promesas más seguidas del futbol europeo.
Y si bien dentro del campo su talento lo convirtió en un profesional desde temprana edad, fuera de él todavía muestra rasgos propios de su edad: impulsividad, deseos de salir de fiesta y una vida personal bajo constante observación por millones de usuarios que lo siguen en redes sociales.