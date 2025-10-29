Publicidad

Espectáculos

Lamine Yamal, bajo la lupa: se va de fiesta tras perder el clásico y es visto con una joven que no era Nicki Nicole

Tras perder el clásico ante Real Madrid, el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, voló a Milán para irse de fiesta y fue visto con la modelo Anna Gegnoso
mié 29 octubre 2025 10:27 PM
Anna Gegnoso y Lamine Yamal
Anna Gegnoso y Lamine Yamal (Instagram)

El nombre de Lamine Yamal vuelve a estar bajo los reflectores fuera de la cancha, después de la derrota del Barcelona frente al Real Madrid en el Clásico.

Y es que el futbolista español de 18 años viajó a Milán y, según el fotógrafo Jordi Martín, organizó una fiesta en la que se reencontró con la modelo italiana Anna Gegnoso, a quien conoce desde hace varios meses, lo que supondría un “fuera de lugar” ya que es novio de la cantante argentina Nicki Nicole.

Lamine Yamal se va de fiesta a Milán tras la derrota ante Real Madrid

De acuerdo con el paparazzo Jordi Martín, el futbolista Lamine Yamal tomó un vuelo privado rumbo a Italia después de que Barcelona perdiera el clásico de LaLiga frente al Real Madrid y se hospedó en el Hotel Armani, uno de los más exclusivos de Milán.

Ahí el también seleccionado español se reunió con amigos y, más tarde, estuvieron de fiesta con varias jóvenes invitadas. El fotógrafo aseguró que entre ellas se encontraba Anna Gegnoso, influencer y modelo originaria de Milán, quien en redes sociales publicó imágenes desde el mismo lugar.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Lamine Yamal se fue a Milán de fiesta tras perder el clásico ante Real Madrid (Angel Martinez/Getty Images)

Asimismo, el paparazzo de cabecera de Gerard Piqué, aseguró que la joven estrella del equipo blaugrana y la influencer ya habían sido vinculados anteriormente, cuando coincidieron en eventos en Barcelona.

¿Lamine Yamal le fue infiel a Nicki Nicole?

El viaje de Lamine Yamal a Milán causó gran polémica no sólo porque se sumó a una serie de actitudes en apariencia negativas por parte del futbolista de 18 años, lo cual ya habría hecho que la directiva del Barça hablara con él y con su mánager para hacer ajustes en su comportamiento, sobre todo frente a los medios.

nicki-nicole-lamine-yamal.jpg
Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron pública su relacíon en el cumpleaños de la cantante (Instagram)

Pero también porque el supuesto reencuentro con la italiana Anna Gegnoso se habría dado luego de que Yamal hiciera pública su relación con Nicki Nicole, con quien ha aparecido en conciertos y distintas publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre lo ocurrido y no existen pruebas que confirmen que Yamal incurrió en una infidelidad.

Lamine Yamal: el peso de ser un adolescente con fama mundial

Con 18 años de edad y los ojos del mundo encima, Lamine Yamal enfrenta la presión de ser figura del Barcelona y una de las promesas más seguidas del futbol europeo.

Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey Final
Los ojos del mundo están puestos sobre Lamine Yamal de 18 años (Getty Images)

Y si bien dentro del campo su talento lo convirtió en un profesional desde temprana edad, fuera de él todavía muestra rasgos propios de su edad: impulsividad, deseos de salir de fiesta y una vida personal bajo constante observación por millones de usuarios que lo siguen en redes sociales.

Por ahora, sabemos que el jugador viajó a Milán después del Clásico y Jordi Martín afirma tener información de que Yamal pasó la noche del lunes con Anna Gegnoso.

