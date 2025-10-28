Lamine Yamal y su millonaria jugada: planea comprar la mansión de Shakira y Piqué de Barcelona

Lamine Yamal compra la casa de Shakira y Piqué de Barcelona

A sus 18 años, Lamine Yamal se encuentra en el mejor momento de su joven carrera: el extremo del FC Barcelona ya se ha consolidado como una de las figuras emergentes más brillantes del futbol mundial.

Con una buena situación económica y una proyección que va más allá del terreno de juego, Yamal planea comprar la casa que perteneció a Shakira y Gerard Piqué, ubicada en Esplugues de Llobregat, una de las zonas residenciales más exclusivas de Barcelona, según informa El País.

Lamine Yamal (Getty Images)

La propiedad, situada en la urbanización Ciutat Diagonal, se encuentra en una zona estratégica para el futbolista: cercana a la ciudad deportiva del club, a compañeros como Alejandro Balde y Ronald Araújo, y en un entorno que combina privacidad con prestigio.

Casa de Shakira y Gerard Piqué. (Getty Images)

Diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, la residencia en la que vivieron Shakira y Piiqué forma parte de un complejo residencial de casi cuatro mil metros cuadrados y cuenta con seis habitaciones, alberca interior y exterior, gimnasio y amplios espacios de ocio, además de sistemas de seguridad y un entorno rodeado de jardines.

Shakira y Piqué eran los dueños de la casa que Lamine Yamal habría comprado, según reportes (Instagram/3gerardpique)

Cabe destacar que, tras la separación de Shakira y Piqué en 2022, la propiedad permaneció vacía y sin comprador durante varios meses.

Según fuentes del sector inmobiliario, el complejo completo está valorado en aproximadamente 14 millones de euros, aunque recientemente se vendió una de las tres viviendas que lo componen por cerca de tres millones de euros.