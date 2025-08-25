Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal: La foto oficial de su inesperado romance

Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole

Hace semanas, empezaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Nicki Nicole y el joven futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal. Ahora, el deportista confirmó su romance a través de sus historias de Instagram.

La mañana del 25 de agosto, Lamine Yamal publicó una foto junto a la cantante argentina celebrando su cumpleaños. En la imagen se observa un pastel y, al fondo, un arreglo con rosas rojas. Aunque el futbolista no acompañó la publicación con ningún texto, la foto habla por sí sola y nos confirma que existe un romance entre ambos.

Nicki Nicole y Lamine Yamal (Instagram)

Cabe destacar que, semanas antes de que el futbolista del FC Barcelona compartiera su primera foto con Nicki Nicole, ya había dado algunas pistas de su cercanía con la cantante. Una de las más recientes fue cuando Yamal publicó en sus historias de Instagram una captura de una partida de Mario Kart para dos jugadores, acompañada del mensaje: “@nickynicole ¿cuándo ganarás?”, dejando entrever una relación más personal y frecuente entre ambos.

Poco después, la cantante argentina replicó esa misma foto y la frase "Primera vez que pierdo".