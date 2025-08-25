Publicidad

Espectáculos

Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal: La foto oficial de su inesperado romance

Tras semanas de rumores, Lamine Yamal, la nueva joya del FC Barcelona, finalmente compartió una foto junto a la cantante argentina Nicki Nicole, lo que confirma su relación.
lun 25 agosto 2025 12:43 PM
nicki-nicole-lamine-yamal.jpg
Nicki Nicole y Lamine Yamal.

Después de varias pistas y apariciones públicas que alimentaron los rumores sobre una relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal , el futbolista finalmente compartió por primera vez una foto junto a la cantante en su cuenta de Instagram. Con este gesto, la pareja oficializó su relación en redes.

Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole

Hace semanas, empezaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Nicki Nicole y el joven futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal. Ahora, el deportista confirmó su romance a través de sus historias de Instagram.

La mañana del 25 de agosto, Lamine Yamal publicó una foto junto a la cantante argentina celebrando su cumpleaños. En la imagen se observa un pastel y, al fondo, un arreglo con rosas rojas. Aunque el futbolista no acompañó la publicación con ningún texto, la foto habla por sí sola y nos confirma que existe un romance entre ambos.

lamine-yamal-y-nicki-nicole.png
Nicki Nicole y Lamine Yamal

Cabe destacar que, semanas antes de que el futbolista del FC Barcelona compartiera su primera foto con Nicki Nicole, ya había dado algunas pistas de su cercanía con la cantante. Una de las más recientes fue cuando Yamal publicó en sus historias de Instagram una captura de una partida de Mario Kart para dos jugadores, acompañada del mensaje: “@nickynicole ¿cuándo ganarás?”, dejando entrever una relación más personal y frecuente entre ambos.

Poco después, la cantante argentina replicó esa misma foto y la frase "Primera vez que pierdo".

Nicki Nicole
Nicki Nicole

¿Quién es Lamine Yamal, el novio de Nicky Nicole?

Aunque solo tiene 18 años, el nombre de Lamine Yamal ya resuena fuerte dentro y fuera de la cancha. Es la nueva joya del FC Barcelona y una de las grandes promesas del fútbol mundial. Pero más allá de sus récords con la selección española y sus goles en La Liga, últimamente su vida personal ha captado casi tanto interés como su carrera deportiva.

Nació en Barcelona en 2007, hijo de madre ecuatoguineana y padre marroquí, y creció en Mataró, en un entorno humilde que, según él mismo ha dicho, lo mantiene con los pies en la tierra.

Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey Final
Lamine Yamal

Desde pequeño mostró un talento inusual con el balón, y a los 15 ya estaba debutando con el Barça. Pero a pesar de la fama precoz, Lamine ha sido reservado con su vida privada… hasta ahora que inició una relación con Nicki Nicole.

Nicki Nicole

