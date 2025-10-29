Antonio Pérez Garibay niega que Lucía Méndez ejerza acción legal en su contra: “Son mentiras”

Papá de Checo Pérez no puede hablar de Lucía Méndez, asegura abogada de la actriz: "Está notificado"

Al referirse al proceso legal que Lucía Méndez habría interpuesto para que Antonio Pérez Garibay se abstuviera de hablar de ella en público, su abogada, Daniela Lucio Espino, explicó en el programa Todo para la mujer las circunstancias del caso en específico.

Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay en el Estadio Olímpico Universitario (Quién)

“El derecho a la imagen se protege de varias formas, pero en esta tesitura es aún más complicado exhibir ese tipo de fotografías que además afectan la integridad moral de mi representada”, explicó la abogada en el programa de radio conducido por Maxine Woodside.

La abogada también señaló que este tipo de contenidos podrían estar amparados por la Ley Olimpia, que protege a las personas contra la difusión no consentida de imágenes íntimas, especialmente cuando hay connotaciones sexuales o afectaciones a la reputación.

“Es una ley que tiene muchos años que ya se creó y justo va enfocada a esta parte en un ámbito de la protección a la imagen, pero también con la cuestión de sexualidad o de relaciones donde a veces las mismas parejas o personas con las que te relacionas son los que exhiben este tipo de fotografías y videos también, no solamente las fotografías”, agregó.

Lucía Méndez (Agencia México)

En este sentido, la defensora de Lucía Méndez confirmó que Antonio Pérez Garibay ya se encuentra notificado “con una carta” sobre este proceso.

Asimismo, aclaró que si el papá de Checo Pérez desea revertir el documento que le impide hablar de Lucía Méndez, deberá presentar una defensa legal formal.

“Él tendría que tener un abogado que conteste el procedimiento y ya el abogado decidirá la estrategia de defensa”, aseguró.