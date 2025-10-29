Antonio Pérez Garibay niega que Lucía Méndez ejerza acción legal en su contra: “Son mentiras”

Durante una entrevista en el programa Todo para la mujer, la abogada Daniela Lucio Espino reveló que su clienta, la actriz y cantante Lucía Méndez, mantiene un proceso legal activo en contra Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Sergio “Checo” Pérez, y otro contra la serie Chespirito: Sin querer queriendo por el presunto uso indebido de su imagen.
La representante legal confirmó que existe un documento que restringe a Antonio Pérez Garibay de hablar públicamente sobre Lucía Méndez, luego de que se difundiera una fotografía presuntamente creada con inteligencia artificial que insinuaba una relación íntima entre ambos.
Antonio Pérez Garibay niega que Lucía Méndez ejerza acción legal en su contra
Ante esta situación, Quién habló en exclusiva con Antonio Pérez Garibay para confirmar o desestimar la versión expuesta en la radio por la abogada de Lucía Méndez, con quien el papá de Checo Pérez fue visto en distintos eventos, lo que suscitó rumores de romance entre ellos.
“Mi posición sobre este tema es que todo son mentiras”, aseguró el ex diputado por Morena a pregunta expresa, sobre si la actriz y cantante de 70 años le había impedido hablar de ella en público por la vía legal.
Papá de Checo Pérez no puede hablar de Lucía Méndez, asegura abogada de la actriz: "Está notificado"
Al referirse al proceso legal que Lucía Méndez habría interpuesto para que Antonio Pérez Garibay se abstuviera de hablar de ella en público, su abogada, Daniela Lucio Espino, explicó en el programa Todo para la mujer las circunstancias del caso en específico.
“El derecho a la imagen se protege de varias formas, pero en esta tesitura es aún más complicado exhibir ese tipo de fotografías que además afectan la integridad moral de mi representada”, explicó la abogada en el programa de radio conducido por Maxine Woodside.
La abogada también señaló que este tipo de contenidos podrían estar amparados por la Ley Olimpia, que protege a las personas contra la difusión no consentida de imágenes íntimas, especialmente cuando hay connotaciones sexuales o afectaciones a la reputación.
“Es una ley que tiene muchos años que ya se creó y justo va enfocada a esta parte en un ámbito de la protección a la imagen, pero también con la cuestión de sexualidad o de relaciones donde a veces las mismas parejas o personas con las que te relacionas son los que exhiben este tipo de fotografías y videos también, no solamente las fotografías”, agregó.
En este sentido, la defensora de Lucía Méndez confirmó que Antonio Pérez Garibay ya se encuentra notificado “con una carta” sobre este proceso.
Asimismo, aclaró que si el papá de Checo Pérez desea revertir el documento que le impide hablar de Lucía Méndez, deberá presentar una defensa legal formal.
“Él tendría que tener un abogado que conteste el procedimiento y ya el abogado decidirá la estrategia de defensa”, aseguró.
Lucía Méndez vs. la bioserie de Chespirito
En cuanto a la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: Sin querer queriendo, la abogada de la llamada Diva de México detalló que se inició un procedimiento legal por el uso no autorizado de la imagen de Lucía Méndez en una escena que, según explicó, sugiere un vínculo de su clienta con el fallecido Emilio Azcárraga, quien fue dueño de Televisa.
“Se utilizó, sin autorización, la imagen de ella, que además le generaba algunas cuestiones, sobre todo por la escena específica donde ella va entrando a la oficina de ‘El Tigre’ y sale, y como que medio hablan de ella”, comentó sobre las circunstancias que llevaron a la protagonista de melodramas como El Extraño Retorno de Diana Salazar o Amor de Nadie a tomar acciones legales contra la producción de HBO.
La abogada también confirmó que Lucía Méndez ha enfrentado otros procesos similares, como el iniciado contra Laura Zapata por declaraciones que afectaban su reputación.
En todos los casos, el enfoque ha sido proteger la imagen pública y la dignidad de la artista, según señaló la defensora.