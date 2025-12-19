Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie por el viñedo

Brad Pitt consiguió un fallo judicial a su favor en la disputa por Château Miraval, el viñedo francés que compartió con Angelina Jolie. La decisión ordena a Angelina Jolie entregar comunicaciones privadas que podrían ser clave para definir el futuro de la propiedad.

Brad Pitt y Angelina Jolie. (Getty Images)

La decisión judicial, emitida el 17 de diciembre y que obliga a Jolie a proporcionar estos documentos en un plazo de 45 días, representa un paso importante para el equipo legal de Pitt, que sostiene que estas comunicaciones podrían demostrar que Jolie actuó de manera unilateral en la venta de su participación en el viñedo sin cumplir con los supuestos acuerdos previos entre ambos.

Chateau Miraval,el viñedo donde Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron. (The Grosby Group)

La disputa se remonta a la venta en 2021 de la participación de Jolie en Château Miraval al grupo Tenute del Mondo, filial de Stoli Group, una operación que Pitt calificó de incumplimiento de un acuerdo para no vender sin consentimiento mutuo.

Él presentó la demanda en 2022, buscando la anulación de la venta y una compensación económica por daños derivados de esa transacción.