Este día, Checo Pérez compartió una historia de Instagram junto al ingeniero Carlos Slim Helú para celebrar su regreso a la Fórmula 1.
Se trata de un gesto de gratitud y reconocimiento por parte del piloto mexicano, ya que el magnate y su hijo, Carlos Slim Domit, han sido un gran apoyo y guía para Checo desde el inicio de su carrera.
Los Slim han acompañado a Checo Pérez desde sus inicios
Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit son dos figuras sin las cuales no se podría entender la carrera en las pistas de Checo Pérez.
Ambos han sido un motor que puso en marcha la carrera del piloto desde sus inicios. De esta forma, se han encargado de negociar con escuderías y marcas el futuro del mexicano, a quien acompañaron desde sus prácticas de karting en Jalisco, hasta que cumplió su sueño de ser un piloto de Fórmula 1.
En 1997, cuando Checo Pérez tenía a penas 7 años, Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, grandes aficionados del mundo del automovilismo, asistieron al Autódromo de Toluquilla en Guadalajara, Jalisco.
Ahí conocieron a Checo, a su hermano Toño Pérez Mendoza y a su papá Antonio Pérez Garibay. Los Slim quedaron cautivados por el talento de los Pérez y se comprometieron a ser sus patrocinadores.
Checo Pérez fue la inspiración para crear la Escudería Telmex
Carlos Slim Domit inició con el proyecto de la Escudería Telmex en 2002 para apoyar al talento latinoamericano; principalmente el de los mexicanos que buscan formar una carrera dentro del automovilismo.
Checo Pérez se unió a este equipo en 2004 y a través de él logró llegar a la Fórmula BMW en Alemania a los 15 años, ser el campeón más joven de la Fórmula 3 Británica con 17 años y, finalmente, en 2011, ser piloto de Fórmula 1 a través de la escudería Sauber.
Carlos Slim Domit es el negociador de Pérez
Sin duda, el mejor "copiloto" de Checo Pérez en años recientes ha sido Carlos Slim Domit, quien ha estado detrás de las negociaciones para pasar a Checo de un equipo a otro dentro de la Fórmula 1.
Versiones indican que fue Slim Domit quien convenció a Red Bull Racing de contratar a Checo en 2021.
Su paso por el equipo de las bebidas energéticas ha sido el momento más exitoso del piloto mexicano en el máximo circuito del automovilismo, ya que con ellos ganó 5 carreras, subió al podio un total de 29 veces y quedó en segundo lugar dentro del Campeonato de Pilotos.
Además, el primogénito de Carlos Slim también habría sido pieza clave para que este año Checo Pérez fuera firmado por Cadillac para ser su piloto a partir de 2026, cuando se sume a la gran carpa.
La amistad de Checo Pérez con los Slim
Desde que se conocieron en 1997 hasta la fecha, Checo Pérez y la familia Slim, especialmente Carlos Slim Domit, han desarrollado una amistad que va más allá del ámbito profesional.
Checo considera a Carlos Slim padre e hijo como sus padrinos y trabaja con ellos no solo para crecer profesionalmente, también para apoyar a jóvenes mexicanos que, como él, tienen el sueño de ser pilotos de Fórmula 1.