Los Slim, el 'motor' que impulsa a Checo Pérez desde sus inicios en las pistas

Los Slim han acompañado a Checo Pérez desde sus inicios

Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit son dos figuras sin las cuales no se podría entender la carrera en las pistas de Checo Pérez.

Ambos han sido un motor que puso en marcha la carrera del piloto desde sus inicios. De esta forma, se han encargado de negociar con escuderías y marcas el futuro del mexicano, a quien acompañaron desde sus prácticas de karting en Jalisco, hasta que cumplió su sueño de ser un piloto de Fórmula 1.

En 1997, cuando Checo Pérez tenía a penas 7 años, Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, grandes aficionados del mundo del automovilismo, asistieron al Autódromo de Toluquilla en Guadalajara, Jalisco.

Ahí conocieron a Checo, a su hermano Toño Pérez Mendoza y a su papá Antonio Pérez Garibay. Los Slim quedaron cautivados por el talento de los Pérez y se comprometieron a ser sus patrocinadores.

Carlos Slim Domit, Antonio y Sergio Pérez, Carlos Slim Helú. (Instagram - @aperezgaribay)

Checo Pérez fue la inspiración para crear la Escudería Telmex

Carlos Slim Domit inició con el proyecto de la Escudería Telmex en 2002 para apoyar al talento latinoamericano; principalmente el de los mexicanos que buscan formar una carrera dentro del automovilismo.

Checo Pérez se unió a este equipo en 2004 y a través de él logró llegar a la Fórmula BMW en Alemania a los 15 años, ser el campeón más joven de la Fórmula 3 Británica con 17 años y, finalmente, en 2011, ser piloto de Fórmula 1 a través de la escudería Sauber.