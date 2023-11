Luis Miguel hará todo por "rescatar" a sus hijos, asegura el papá el Checo Pérez

"Luis Miguel hará todo por rescatar a sus hijos", dice el papá de Checo Pérez

El político mexicano externó su confianza de que el intérprete de Ahora te puedes marchar se reencuentre con sus hijos Daniel y Miguel, aunque la actriz lo señale por ser un mal papá.

Luis Miguel en la Arena Ciudad de México (Cortesía: Zignia Live)

“Todo va a llegar a su tiempo, hay que entenderlo, yo creo que Luis Miguel va a hacer todo por rescatar a sus hijos, estoy seguro, él es un gran ser humano y yo se los dije ‘si los leones, si los tigres pelean por sus bebés, ¿qué no lo haga él?’”, dijo en entrevista para el programa Ventaneando.

Sobre la forma en que Arámbula se manifestó contra El Sol por no convivir con los menores, Pérez Garibay mencionó: “Yo respeto, no tengo el gusto de conocer a la señora, de lo único que te hablo es de lo poco que lo he conocido a él”.

Antonio Pérez también dijo que será este sábado cuando tenga la oportunidad de ver a Luis Miguel sobre el escenario, y al escuchar que el artista lloró en uno de sus shows con el tema La Incondicional, dijo: