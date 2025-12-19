Las fotos de Kendall Jenner que desatan rumores de romance con Ben Gorham, fundador de Byredo

Kendall Jenner y Ben Gorham fueron vistos esta semana en Los Ángeles, donde compartieron una reunión informal. Según testigos, Jenner y Gorham comenzaron su día tomando café en el Architecture Bookstore Café y más tarde fueron captados comprando antigüedades en La Maison Française Antiques. Ambos vistieron atuendos coordinados en negro, lo que no pasó desapercibido.

Este no ha sido un encuentro aislado: desde septiembre, la pareja ha sido fotografiada en varias salidas discretas, incluyendo una visita a una librería en West Hollywood y una comida en Summerland, así como un paseo de compras en París durante octubre.

Kendall Jenner and y Gorham (The Grosby Group)

A diferencia de otras citas mediáticas de Jenner, en esta ocasión ni ella ni Gorham han hablado públicamente sobre su relación.

Los rumores de un posible romance cobran fuerza, aunque también circulan especulaciones de que podría tratarse de una amistad cercana o incluso de una posible colaboración profesional vinculada al mundo del perfume y el estilo de vida de lujo.