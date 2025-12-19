Kendall Jenner, de 30 años , vuelve a estar en el foco de los rumores de romance tras varias apariciones públicas junto al empresario sueco Ben Gorham, fundador de la prestigiosa marca de fragancias Byredo.
Las fotos de Kendall Jenner que desatan rumores de romance con Ben Gorham, fundador de Byredo
Las fotos de Kendall Jenner que desatan rumores de romance con Ben Gorham, fundador de Byredo
Kendall Jenner y Ben Gorham fueron vistos esta semana en Los Ángeles, donde compartieron una reunión informal. Según testigos, Jenner y Gorham comenzaron su día tomando café en el Architecture Bookstore Café y más tarde fueron captados comprando antigüedades en La Maison Française Antiques. Ambos vistieron atuendos coordinados en negro, lo que no pasó desapercibido.
Este no ha sido un encuentro aislado: desde septiembre, la pareja ha sido fotografiada en varias salidas discretas, incluyendo una visita a una librería en West Hollywood y una comida en Summerland, así como un paseo de compras en París durante octubre.
A diferencia de otras citas mediáticas de Jenner, en esta ocasión ni ella ni Gorham han hablado públicamente sobre su relación.
Los rumores de un posible romance cobran fuerza, aunque también circulan especulaciones de que podría tratarse de una amistad cercana o incluso de una posible colaboración profesional vinculada al mundo del perfume y el estilo de vida de lujo.
El historial amoroso de Kendall Jenner
A pesar de que la vida amorosa de Kendall Jenner ha sido de interés público, la modelo se limita a hablar de su vida pública.
Kendall Jenner ha mantenido varias relaciones públicas desde que alcanzó la fama, aunque suele ser reservada con los detalles personales. Uno de sus primeros romances más conocidos fue con el cantante Harry Styles, con quien se le vio salir desde finales de 2013 hasta 2016 en encuentros esporádicos y salidas juntos.
Más tarde, Kendall Jenner tuvo una relación con el jugador de la NBA Ben Simmons; los dos estuvieron vinculados desde mayo de 2018, y Jenner confirmó oficialmente el romance en febrero de 2019 antes de que terminaran ese mismo mes. Posteriormente, comenzó un romance con otro estrella de la NBA, Devin Booker, en abril de 2020, oficializándolo públicamente el 14 de febrero de 2021, y permanecieron juntos hasta octubre de 2022.
Por su parte, Ben Gorham, de 48 años, es reconocido internacionalmente por haber fundado Byredo en Estocolmo en 2006, convirtiéndola en una marca de referencia en fragancias, belleza y productos de estilo de vida.