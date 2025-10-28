Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont será extraditado a México, confirma el gobierno

Así habría sido la detención de Víctor Álvarez Puga

Nuevos pormenores han salido a la luz sobre la detención de Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien fue arrestado por autoridades migratorias en Estados Unidos en septiembre pasado.

De acuerdo con información revelada por Imagen Televisión, el empresario mexicano habría viajado a una isla del Caribe antes de ser detenido, lo que ofrece un panorama más claro sobre sus movimientos en los años recientes, mientras permanecía prófugo de la justicia mexicana.

La situación migratoria de Víctor Álvarez Puga

Según documentos judiciales y registros del gobierno estadounidense, Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021. Permaneció en el país hasta el 9 de julio de ese mismo año, tres días antes de que se venciera el tiempo permitido por su visado.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga están prófugos de la justicia mexicana (Instagram)

Ese día, de acuerdo con la información oficial, viajó a las Bahamas en avión y regresó por barco el 10 de julio, intentando reingresar al país norteamericano. Al regresar, el empresario presentó una solicitud de asilo político, argumentando que él y su familia eran víctimas de presunta persecución en México por sus creencias políticas conservadoras.

Dicha petición, de acuerdo con los registros, aún se encuentra en proceso de revisión por parte de las autoridades pertinentes.